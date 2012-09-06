160 نفر از اقشار کم درآمد سیستان ‌و بلوچستان صاحب مسکن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجلیل شهنوازی اظهار داشت: در روز تعاون، اشتغال و کارآفرینی از هفته تعاون، تعداد چهار واحد تعاونی در شهرستان زاهدان افتتاح شد.

وی گفت: تعاون شیوه ‌ای مردمی و عدالت ‌محور است که مجموعه ‌ای همدل نیازهای خود را با تقویت دگردوستی فراهم می‌ کنند.

وی افزود: نیل به اقتصاد مردمی و پویا در بستر تعاون بی‌ شک مرهون تلاش تعاونگران و اندیشمندانی است که اعتقاد بنیادین به این نظام اقتصادی اجتماعی دارند و در این راستا توسعه و اعتلای ‌بخش تعاون و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با حمایت ‌های بی‌ دریغ مقام معظم رهبری یکی از افتخارات نظام اجرایی کشور است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان بیان داشت: همزمان با هفته تعاون، 160 نفر از کارگران و اقشار کم درآمد و آسیب ‌پذیر جامعه تحت عنوان تعاونی‌ های مسکن مهر کارگران اتاق تعاون، اتحادیه مرزنشینان استان، فاز اول اتحادیه املاک زاهدان و مسکن کارکنان اداره پست استان صاحب مسکن شدند.