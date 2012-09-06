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۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۵۸

نوین:

برگزاری کنگره شهدای تبریز/ تدوین دایره المعارف شهدا

برگزاری کنگره شهدای تبریز/ تدوین دایره المعارف شهدا

تبریز - خبرگزاری مهر: شهردار تبریز گفت: کنگره شهدای شهرستان تبریز در شش ماه سال جاری در تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین پیش از ظهر امروز پنج شنبه در بخش دیگری از نشست خود با اصحاب رسانه افزود: آخرین کنگره بزرگداشت شهدای شهرستان تبریز در حدود 21 سال قبل برگزار شده بود که امسال نیز شهرداری در نظر دارد یادواره 4هزار و 800 شهید شهرستان تبریز را برگزار کند.
 
وی افزود: در آئین افتتاح این کنگره احتمالا یکی از سران قوه از سخنرانان اصلی این برنامه خواهد بود و هم چنین فرمانده کل سپاه یا سردار صفوی نیز در این کنگره حضور خواهند داشت.
 
نوین گفت: هم زمان با برگزاری این کنگره نیز تلاش خواهیم کرد که بازدیدی از خانواده های 4 هزار و 800 شهیدی که بنیاد شهید و امور ایثارگران اسامی را به ما داده است داشته باشیم.
 
نوین ابراز داشت: بزرگترین گالری شهدای شهرستان تبریز نیز به صورت نمایشگاه دائمی در مجتمع فرهنگی هنری الغدیر برپا خواد شد که نقش مهمی در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: باید جوانان امروزی با فرهنگ ایثار و شهادت بیش از پیش آشنا شوند تا بتوانند در پاسخ به درخواست های مبتذل غرب جواب نه بگویند.

وی در پایان سخنان خود ابراز داشت: در شهر تبریز 320 شهید بمباران داریم که برنامه  داریم محل بمباران ها و پناهگاه های عمومی را به یادمان شهدا تبدیل کنیم.

کد مطلب 1690428

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