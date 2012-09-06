برگزاری کنگره شهدای تبریز/ تدوین دایره المعارف شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین پیش از ظهر امروز پنج شنبه در بخش دیگری از نشست خود با اصحاب رسانه افزود: آخرین کنگره بزرگداشت شهدای شهرستان تبریز در حدود 21 سال قبل برگزار شده بود که امسال نیز شهرداری در نظر دارد یادواره 4هزار و 800 شهید شهرستان تبریز را برگزار کند.



وی افزود: در آئین افتتاح این کنگره احتمالا یکی از سران قوه از سخنرانان اصلی این برنامه خواهد بود و هم چنین فرمانده کل سپاه یا سردار صفوی نیز در این کنگره حضور خواهند داشت.



نوین گفت: هم زمان با برگزاری این کنگره نیز تلاش خواهیم کرد که بازدیدی از خانواده های 4 هزار و 800 شهیدی که بنیاد شهید و امور ایثارگران اسامی را به ما داده است داشته باشیم.



نوین ابراز داشت: بزرگترین گالری شهدای شهرستان تبریز نیز به صورت نمایشگاه دائمی در مجتمع فرهنگی هنری الغدیر برپا خواد شد که نقش مهمی در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: باید جوانان امروزی با فرهنگ ایثار و شهادت بیش از پیش آشنا شوند تا بتوانند در پاسخ به درخواست های مبتذل غرب جواب نه بگویند.

وی در پایان سخنان خود ابراز داشت: در شهر تبریز 320 شهید بمباران داریم که برنامه داریم محل بمباران ها و پناهگاه های عمومی را به یادمان شهدا تبدیل کنیم.