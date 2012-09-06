طرح های آبخیزداری در آسارا 10 میلیارد ریال اعتبار گرفت

سید رضا مساعد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لزوم اجرای طرحهای آبخیزداری برای جلوگیری از وقوع سیل در مناطق حادثه خیز، به طور ویژه بخش آسارا گفت: با توجه به وقوع سیل اخیر در بخش آسارا که خسارت های مالی نیز در برداشت، اجرای طرح های آبخیزداری در منطقه ضروری است.

وی افزود: به همین منظور با دستور فرماندار محترم مبلغ 10 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای آبخیزداری بخش آسارا اختصاص یافته است.

مساعد اظهار داشت: عدم اجرای طرح های آبخیزداری در شهرستان کرج یکی از ضعف های موجود در این منطقه است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.



وی اجرای به موقع طرحهای آبخیزداری را از اقدامات ضروری برای کاهش خسارات ناشی از بارندگی ها دانست و تصریح کرد: در این موارد باید به سرعت وارد عمل شد.



در نشست مدیریت بحران بخشداری آسارا با موضوع سیل در روستاهای حسنکدر، سرخه در و گرماب این بخش، رئیس حفاظت محیط زیست کرج بر لزوم تخصیص اعتبار برای طرحهای آبخیزداری تاکید کرد و فرماندار کرج قول تخصیص اعتباری ویژه برای تکمیل، اصلاح یا بازسازی طرحهای آبخیزداری داد.

