  1. بین الملل
۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۵۵

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یورش شهرک‌نشینان و عوامل جاسوسی رژیم‌صهیونیستی به مسجدالاقصی

یورش شهرک‌نشینان و عوامل جاسوسی رژیم‌صهیونیستی به مسجدالاقصی

رسانه های عربی دقایقی پیش از یورش شهرک نشینان و نیروهای جاسوسی رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، دقایقی پیش شهرک نشینان صهیونیست با حمایت برخی از نیروهای جاسوسی رژیم اشغالگر قدس به نقاط مختلف مسجد الاقصی یورش بردند.

این در حالی است که صبح امروز نیز نظامیان صهیونیست به مناطقی از نوار غزه یورش برده و در حملات هوایی نیز 6 فلسطینی را به شهادت رسانده بودند.

خاطرنشان می شود اخیرا "بنی گانتس" رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی بر لزوم آمادگی رژیم صهیونیستی برای آغاز یک جنگ فراگیر منطقه ای تاکید کرده بود.

وی همچنین روز گذشته در رزمایش ارتش رژیم صهیونیستی در بلندیهای جولان (نقاط اشغال شده از خاک سوریه) مشارکت کرد.

کد مطلب 1690437

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