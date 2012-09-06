مذاکره چهار باشگاه لیگ برتری با بازیکنان پرسپولیس/ شکایت به کمیته انضباطی

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در این بیانیه آمده است: متاسفانه برخی مسئولان باشگاه‌های لیگ برتری در رفتار غیرحرفه‌ای و ناشایست از مدتی قبل به چند بازیکن پرسپولیس پیشنهاداتی دادند، آنهم در شرایطی که فصل نقل و انتقالات به پایان رسیده و چنین اقدامی به هیچ عنوان نمی‌تواند توجیه پذیر و اخلاق مدار تلقی شود.

همچنین در این بیانیه خاطر نشان شده است: متاسفانه برخی با هدف تخریب روحیه بازیکنان پرسپولیس، برهم زدن انسجام تیمی، تضعیف تیم و همچنین تصور اینکه می‌توانند به راحتی این بازیکنان را در اختیار بگیرند، چنین پیشنهاداتی را در کوران مسابقات به بازیکنان ما اعلام کرده­اند. این رفتارها پیگیری قانونی و برخوردهای لازم را از طرف باشگاه پرسپولیس در پی خواهد داشت.

"باشگاه پرسپولیس تمام این اتفاقات را رصد کرده و جزئیات این مسائل با خبر شده است"، در متن اطلاعیه باشگاه پرسپولیس براین نکته تاکید شده و آمده است: برخی بازیکنان پرسپولیس شرافتمندانه و در اقدامی حرفه‌ای و قابل تحسین همه مسائل را به باشگاه منتقل کرده و مدیریت باشگاه و همچنین سرپرست تیم از جزئیات این اتفاقات باخبر هستند. متاسفانه تاکنون چهار تیم لیگ برتری دست به چنین اقدامی زده و به سراغ بازیکنان ذخیره و حتی فیکس پرسپولیس آمده‌اند. برخی از آنها از سر پرسپولیسی بودن و دلسوزی اقدام به پیشنهاد به بازیکنان پرسپولیس کرده‌اند و برخی به عنوان رقیب موجب تخریب روحیه تعدادی از بازیکنان پرسپولیس شده‌اند.

در اطلاعیه باشگاه پرسپولیس یادآور شده است: این افراد در گذشته نیز سابقه چنین اقدامی را داشته‌اند که متاسفانه اراده کافی برای برخورد با این اتفاقات ناشایست و غیرحرفه‌ای در کمیته انضباطی و سازمان لیگ دیده نشده است. لکن انتظار قانونی و حق مسلم باشگاه پرسپولیس است که مسئولین ذیربط از این گونه اقدامات جلوگیری کرده و اقدامات لازم را به عمل بیاورند.

"باشگاه پرسپولیس به منظور دفاع از حق و حقوق خود و هوادارانش بدون اغماض و پرده پوشی به مراجع قانونی شکایت خواهد کرد"، در بخش پایانی بیانیه باشگاه پرسپولیس با تاکید براین موضوع، آمده است: بدون تعارف اعلام می‌کنیم در صورتی که لازم باشد جزئیات این اقدامات و اسامی کسانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم اقدام به ارائه پیشنهاد، مذاکره و در نهایت تخریب روحیه بازیکنان و برهم زدن انسجام تیمی پرسپولیس کرده‌اند را به رسانه‌های گروهی اعلام خواهیم کرد.