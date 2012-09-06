طرح استانی ولایت در البرز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین طرح ولایت استانی به مدت ده روز در دانشگاه امام خمینی محمد شهر البرز با حضور 120 دانشجو آغاز شد.



در این طرح 120 دانشجو از 9 دانشگاه استان البرز حضور دارند که به مدت ده روز دوره آموزشی در زمینه های مختلف را سپری می کنند.



مباحث دینی و اخلاقی توسط اساتید موسسه امام خمینی(ره) مصباح یزدی ارائه خواهد شد.



مباحث سیاسی این دوره ده روزه نیز توسط صفار هرندی و سید نظام الدین موسوی ارائه می شود.



هدف از برگزاری این طرح تربیت نیروی های مخلص اسلامی و ایجاد بصیرت و انگیزه سیاسی در میان دانشجویان و به کار گیری نیروی تاثیرگذار در دانشگاه ها است.

در افتتاحیه این طرح نیز حجت الاسلام خالق پرست امام جمعه کمالشهر سخنرانی کرد.



