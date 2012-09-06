  1. ورزش
۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۲

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

تیم فوتبال پنج نفره ایران مقابل ترکیه پیروز شد/ آخرین دیدار برای کسب مقام پنجم

تیم فوتبال پنج نفره ایران مقابل ترکیه پیروز شد/ آخرین دیدار برای کسب مقام پنجم

تیم فوتبال پنج نفره ایران که از صعود به مرحله نیمه نهایی بازی‌های پارالمپیک بازماند، در نخستین دیدار برای تعیین رده بندی تیم‌های پنجم تا هشتم این مسابقات مقابل ترکیه پیروز شد.

به گزارش خبرنگار مهر اعزامی مهر به لندن، در آغاز روز هشتم بازی‎های پارالمپیک 2012 لندن، امروز تیم فوتبال پنج نفره ایران در ورزشگاه "ریوربانک آره‌نا" به مصاف ترکیه رفت. این دیدار در چارچوب تعیین رده بندی تیم‎های پنجم تا هشتم مسابقات فوتبال پنج نفره بازی‎های پارالمپیک برگزار شد که طی آن تیم ایران با نتیجه یک بر صفر به برتری دست یافت.

رجب‌پور تنها گل تیم ایران و این بازی را در دقیقه 19 وارد دروازه ترکیه کرد تا تیم کشورمان برنده بازی امروز شود. تیم فوتبال پنج نفره کشورمان آخرین دیدار خود در بازی‎های پارالمپیک لندن را شنبه آینده برگزار می‎کند. تیم ایران در این روز با برنده دیدار تیم‌های چین و بریتانیا و برای کسب مقام پنجم دیدار می‎کند. این دیدار ساعت 14:45 برگزار می‎شود.

تیم فوتبال پنج نفره ایران در گروه A مسابقات فوتبال بازی‎های پارالمپیک پس از شکست برابر آرژانتین و اسپانیا در مصاف با بریتانیا به برتری دست یافت. این تیم با قرار گرفتن در رده سوم گروه A از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.

کد مطلب 1690455

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها