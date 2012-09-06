تیم فوتبال پنج نفره ایران مقابل ترکیه پیروز شد/ آخرین دیدار برای کسب مقام پنجم

به گزارش خبرنگار مهر اعزامی مهر به لندن، در آغاز روز هشتم بازیهای پارالمپیک 2012 لندن، امروز تیم فوتبال پنج نفره ایران در ورزشگاه "ریوربانک آرهنا" به مصاف ترکیه رفت. این دیدار در چارچوب تعیین رده بندی تیمهای پنجم تا هشتم مسابقات فوتبال پنج نفره بازیهای پارالمپیک برگزار شد که طی آن تیم ایران با نتیجه یک بر صفر به برتری دست یافت.
رجبپور تنها گل تیم ایران و این بازی را در دقیقه 19 وارد دروازه ترکیه کرد تا تیم کشورمان برنده بازی امروز شود. تیم فوتبال پنج نفره کشورمان آخرین دیدار خود در بازیهای پارالمپیک لندن را شنبه آینده برگزار میکند. تیم ایران در این روز با برنده دیدار تیمهای چین و بریتانیا و برای کسب مقام پنجم دیدار میکند. این دیدار ساعت 14:45 برگزار میشود.
تیم فوتبال پنج نفره ایران در گروه A مسابقات فوتبال بازیهای پارالمپیک پس از شکست برابر آرژانتین و اسپانیا در مصاف با بریتانیا به برتری دست یافت. این تیم با قرار گرفتن در رده سوم گروه A از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.
چهاردهمین دوره بازیهای پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار میشود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کمبینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازیها شرکت کرده است.
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