تیم فوتبال پنج نفره ایران مقابل ترکیه پیروز شد/ آخرین دیدار برای کسب مقام پنجم

به گزارش خبرنگار مهر اعزامی مهر به لندن، در آغاز روز هشتم بازی‎های پارالمپیک 2012 لندن، امروز تیم فوتبال پنج نفره ایران در ورزشگاه "ریوربانک آره‌نا" به مصاف ترکیه رفت. این دیدار در چارچوب تعیین رده بندی تیم‎های پنجم تا هشتم مسابقات فوتبال پنج نفره بازی‎های پارالمپیک برگزار شد که طی آن تیم ایران با نتیجه یک بر صفر به برتری دست یافت.

رجب‌پور تنها گل تیم ایران و این بازی را در دقیقه 19 وارد دروازه ترکیه کرد تا تیم کشورمان برنده بازی امروز شود. تیم فوتبال پنج نفره کشورمان آخرین دیدار خود در بازی‎های پارالمپیک لندن را شنبه آینده برگزار می‎کند. تیم ایران در این روز با برنده دیدار تیم‌های چین و بریتانیا و برای کسب مقام پنجم دیدار می‎کند. این دیدار ساعت 14:45 برگزار می‎شود.

تیم فوتبال پنج نفره ایران در گروه A مسابقات فوتبال بازی‎های پارالمپیک پس از شکست برابر آرژانتین و اسپانیا در مصاف با بریتانیا به برتری دست یافت. این تیم با قرار گرفتن در رده سوم گروه A از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.