هشدار روسیه در مورد پیامدهای فاجعه بار اقدام نظامی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسیه هر گونه اقدام نظامی توسط رژیم صهیونیستی یا هر کشور دیگری علیه ایران را مخرب خواند.

خبرگزاری اینترفکس روسیه به نقل از "سرگئی ریابکوف" معاون وزیر خارجه روسیه نوشت: حمله به ایران بخاطر فعالیتهای هسته ای اش خاورمیانه را به نابودی کشانده و پیامدهای فرامنطقه ای خواهد داشت.

بر این اساس ریابکوف در این مورد گفت: ما به کسانی که با راه حل های نظامی چندان غریبه نیستند، هشدار می دهیم این اقدام می تواند فاجعه بار بوده و موجب به خطر افتادن ثبات منطقه ای و موقعیت امنیتی و اقتصادی آن شود.

گفتنی است با وجود فرافکنی رژیم صهیونیستی و آمریکا در مورد ماهیت برنامه هسته ای ایران، مسکو به تازگی اعلام کرده برنامه هسته ای این کشور صلح آمیز بوده و هیچ مدرکی مبنی بر نظامی بودن آن وجود ندارد.