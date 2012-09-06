حجت الاسلام روزبه برکت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به تازگی بخشی در پایگاه اطلاع رسانی بعثه منتشر شده است که در این بخش اماکن به صورت آنلاین در پایگاه معرفی می شود.
وی با بیان اینکه اماکن زیارتی مکه و مدینه با استفاده از نرم افزار گوگل ارس به صورت نقشه های آنلاین معرفی می شود، ادامه داد: همچنین اماکن زیارتی و مساجد نیز در این نرم افزار نشان داده میشود.
مدیر پایگاه اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری بیان کرد: هتلهای مکه، مدینه و عراق نیز در این نرم افزار به منظور آشنایی مسافران معرفی میشوند، همچنین مکانهایی که زائران در آن مکان احرام میبندند نیز ارائه می شود.
وی گفت: در این نرم افزار به آشنایی و کسب اطلاعات در مورد کشورهای زیارتی مانند سوریه، مصر، ترکیه، لبنان، اردن و فلسطین به شکل نقشه های آنلاین اقدام می شود.
برکت رضایی ادامه داد: برای مشاهده این نرم افزار میتوان به سایت www.hadj.ir مراجعه کرد.
وی در پایان بیان کرد: با توجه به اعزام نخستین کاروان حج تمتع در چهارم مهرماه از چندی پیش برنامههای آموزشی بعثه گسترش یافته است.
در گفتگو با مهر اعلام شد:
معرفی کشورهای زیارتی به صورت آنلاین در پایگاه بعثه مقام معظم رهبری
قم - خبرگزاری مهر: مدیر پایگاه اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری از معرفی کشورهای زیارتی به صورت آنلاین در پایگاه بعثه خبر داد.
حجت الاسلام روزبه برکت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به تازگی بخشی در پایگاه اطلاع رسانی بعثه منتشر شده است که در این بخش اماکن به صورت آنلاین در پایگاه معرفی می شود.
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