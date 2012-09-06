معرفی کشورهای زیارتی به صورت آنلاین در پایگاه بعثه مقام معظم رهبری

حجت الاسلام روزبه برکت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به تازگی بخشی در پایگاه اطلاع رسانی بعثه منتشر شده است که در این بخش اماکن به صورت آنلاین در پایگاه معرفی می شود.



وی با بیان اینکه اماکن زیارتی مکه و مدینه با استفاده از نرم افزار گوگل ارس به صورت نقشه های آنلاین معرفی می شود، ادامه داد: همچنین اماکن زیارتی و مساجد نیز در این نرم افزار نشان داده می‌شود.



مدیر پایگاه اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری بیان کرد: هتل‌های مکه، مدینه و عراق نیز در این نرم افزار به منظور آشنایی مسافران معرفی می‌شوند، همچنین مکان‌هایی که زائران در آن مکان احرام می‌بندند نیز ارائه می شود.



وی گفت: در این نرم افزار به آشنایی و کسب اطلاعات در مورد کشورهای زیارتی مانند سوریه، مصر، ترکیه، لبنان، اردن و فلسطین به شکل نقشه های آنلاین اقدام می شود.



برکت رضایی ادامه داد: برای مشاهده این نرم افزار می‌توان به سایت www.hadj.ir مراجعه کرد.



وی در پایان بیان کرد: با توجه به اعزام نخستین کاروان حج تمتع در چهارم مهرماه از چندی پیش برنامه‌های آموزشی بعثه گسترش یافته است.

