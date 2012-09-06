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۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۵

اسماعیلی:

برنامه های تامینی و تربیتی در زندانها به بهانه مشکلات متوقف نمی شود

برنامه های تامینی و تربیتی در زندانها به بهانه مشکلات متوقف نمی شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان زندانهای کشور گفت: برنامه های تامینی و تربیتی در زندانها مکمل یکدیگر هستند و به بهانه مشکلات نباید اجرای آنها را متوقف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اسماعیلی در دیدار با استاندارالبرز اظهار داشت: اقدامات سازمان زندانها بر دو رکن اساسی تامینی و تربیتی استوار است که هر کدام از آنها مکمل یکدیگر است و نمی توان به بهانه مشکلات این اقدامات را متوقف کرد.

وی افزود: برنامه های تربیتی و اصلاحی در اولویت کاری سازمان زندانها قرار دارد.

وی ادامه داد: در کنار اقدامات فرهنگی و تربیتی که نیاز به بستر مناسب و نگاه وسیع تری دارد نباید از اقدامات تامینی غافل شد.

اسماعیلی با بیان این نکته که یکی از برنامه های تامینی در استان البرز کاهش آمار تعداد زندانها و زندانیان است، اظهار داشت: امسال هفت هزار زندانی از زندانهای این استان به زندان تهران بزرگ انتقال داده شده است.
 
رئیس سازمان زندانها گفت: در آینده نزدیک هفت هزار زندانی دیگر از البرز به تهران منتقل می شوند.
 
کد مطلب 1690459

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