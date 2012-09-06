کشف 800 کیلوگرم مرغ فاسد در بندرگز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی "بندرگز" استان گلستان گفت: 800 کیلوگرم مرغ فاسد غیربهداشتی توسط ماموران انتظامی کشف شد.

سرهنگ محمود علی فر گفت: در همین راستا یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

این مقام انتظامی همچنین ادامه داد، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز روز گذشته طی یک عملیات موفق به کشف 9 کیلو و 528گرم مواد مخدرشدند و در این عملیات همچنین مقادیری مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه نیز کشف شد.

همایش توجیهی معاونان اجرایی آموزشگاههای گرگان

رئیس پلیس فتا استان گلستان در همایش توجیهی معاونان اجرایی آموزشگاه های آموزش و پرورش شهرستان گرگان به نقش معلمان در پیشگیری از آسیب های اینترنتی اشاره کردوگفت: معلمان و مربیان خط مقدم پیشگیری از آسیب های اینترنتی هستند.

سرگرد حبیب الله رجبلی رئیس پلیس فتا استان گلستان ر همایش توجیهی معاونان اجرایی آموزشگاههای آموزش و پرورش شهرستان گرگان ضمن اشاره به آسیبها و تهدیدهای فضای مجازی گفت: با توجه به پایین بودن سن جرایم در این فضا نیاز به فرهنگ سازی در خصوص استفاده از اینترنت در بین دانش¬آموزان بیشتر احساس می شود.

وی با بیان این که نمی توان به آثار مخرب اینترنت بر اذهان نسل جوان و نوجوان بی تفاوت بود تصریح کرد: یکی از وسایلی که امروزه در فضای خانه مشکل آفرینی می کند و حتی روابط والدین و فرزند نوجوان را تحت الشعاع خود قرار می دهد بهره گیری نامناسب از فناوری اطلاعات در خانواده هاست.

سرگرد رجبلی در ادامه با اشاره به علل گرایش نوجوانان و جوانان به اینترنت مواردی نظیر وب سایت، گپ خانه، و صفحه های اطلاعاتی را از جمله قابلیت های جذاب آن دانست و خاطرنشان کرد: پرکردن اوقات فراغت یکی دیگر از علل گرایش شدید نوجوانان و جوانان به اینترنت است.

دستگیری پنج متهم تحت تعقیب در کردکوی

فرمانده انتظامی شهرستان کردکوی استان گلستان گفت: پنج متهم تحت تعقیب مراجع قضایی شب گذشته طی یک عملیات پلیسی دستگیر شدند.

سرهنگ محمد شیرازی گفت: در اجرای این طرح که با بسیج کلیه امکانات و نیروها به مرحله اجرا گذاشته شد، ماموران پلیس آگاهی موفق به دستگیری پنج متهم تحت تعقیب مراجع قضایی شدند.



این مقام انتظامی همچنین خاطر نشان کرد، به منظور رفاه حال مسافران و پاسخگویی به خواسته های مردم کردکوی طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف نیز اجرا و در همین راستا 25 دستگاه موتورسیکلت توقیف و به پارکینگ منتقل شد.



تشدید فعالیتهای انتظامی و ترافیکی



رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گلستان با تاکید بر خودداری از هر گونه عجله و شتاب به هنگام رانندگی گفت: جاده های شلوغ و پرترافیک اواخر شهریور ماه محل مناسبی برای تمرین رانندگی نیست.



سرهنگ پاسدار علی اصغر مهری با اشاره به تشدید فعالیت های انتظامی و ترافیکی در این مدت گفت: این طرح تا دوم مهر ماه و همزمان با پایان موج دوم سفرهای تابستانی ادامه خواهد داشت.



سرهنگ مهری با تاکید بر این که مسافران باید طول سفر را به عنوان دوره سفر چند روزه خود قلمداد کنند، تصریح کرد، پرخطر ترین بخش سفر در واقع همان طول سفر است.