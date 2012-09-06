راه اندازی سامانه هوشمند ترانزیت در بازرگان/ ترانزیت 834 میلیون دلار کالا

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم سید احمدی ظهر پنجشنبه در آیین راه اندازی این سامانه هوشند در گمرک بازرگان ماکو، افزود: گمرک بازرگان بعد از گمرکات شهید رجایی بندرعباس، بوشهر و تهران چهارمین گمرک ایران و نخستین گمرک آذربایجان غربی بوده که به این سامانه تجهیز می شود.

وی با بیان اینکه سامانه هوشمند ورود و خروج کالا که در اجرای طرح گمرکان نوین کشور ایجاد شده یکی از سامانه های کار آمد و موثر گمرکی است، اظهار داشت: با راه اندازی این سامانه همه فرآیندهای توزیع، بارگیری و ورود و خروج کالا به صورت الکترونیکی انجام می شود.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی عنوان کرد: این سامانه هوشمند ضمن تبادل اسناد، قابلیت دریافت حواله ورودی کامیونها به صورت الکترونیکی، کاهش تشریفات گمرکی، جلوگیری از قاچاق، روان سازی ترانزیت کالا و ارتقا امنیت را دارد.

سید احمدی از واردات کالا به ارزش 454 میلیون دلار کالا از طریق گمرکات و مبادی مرزی رسمی از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون 335 هزار و 359 تن کالا از طریق مبادی رسمی و گمرکات آذربایجان غربی وارد کشور شده، که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 20 درصد رشد دارد.

وی از افزایش 26 درصدی واردات کالا از نظر وزنی و 30 درصدی از نظر ارزش دلاری خبر داد و اظهار داشت: گمرک بازرگان بیشترین میزان واردات را از نظر وزنی در سال جاری با 196 هزار و 560 تن کالا به ارزش 277 میلیون و 523 هزار و 754 دلار به خود اختصاص داده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی از ترانزیت خارجی کالا با ارزش بالغ بر 834 میلیون دلار از طریق مرزها و گمرکات استان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و گفت: میزان ترانزیت خارجی از استان در پنج ماه نخست سال جاری 100 هزار و 679 تن کالا به ارزش 834 میلیون و 749 هزار و 292 دلار بود.

وی با اشاره به افزایش پنج درصدی از نظر وزنی و ارزش کالاهای ترانزیتی از طریق آذربایجان غربی به سایر کشورهای منطقه، اظهار داشت: میزان ترانزیت داخلی مبدا نیز امسال 8 هزار و 651 تن به ارزش 40 میلیون و 791 هزار دلار بود که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از نظر وزن 77 درصد کاهش و از نظر ارزش دلاری 38 درصد کاهش یافته است.