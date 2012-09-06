رشد اشتغال پایدار مهمترین راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری پیش از ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: محدودیتی برای پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و طرحهای خوداشتغالی در استان وجود ندارد و به طرحهایی که دارای توجیه فنی باشند، تسهیلات پرداخت می شود.

وی بیان داشت: تعهد ایجاد فرصتهای شغلی طی سالجاری در استان 14 هزار و 971 مورد است و که باید برای تحقق آن تلاش کرد.

صابری میزان تسهیلات خانگی و خوداشتغالی امسال و مانده سال قبل را 400 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با جذب این میزان اعتبار 10هزار شغل پایدار دراستان ایجاد و 70 درصد تعهد اشتغال امسال استان نیز محقق می شود.

وی نبود ضامن را مهمترین مشکل متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی و خوداشتغالی دانست و اظهار داشت: با همکاری بانکهای عامل، یارانه پرداختی صاحبان این طرحها به عنوان ضمانت طرح پذیرفته می شود.

استاندار با اشاره به طرحهای بخش کشاورزی استان بیان داشت: بر اساس مصوبه دولت پرداخت تسهیلات تا زیر 30 میلیون تومان وثیقه و ضمانت نمی خواهد و ارائه اسناد، قولنامه و نسق زراعی برای ضمانت کافی است.

در این نشست 14 طرح کشاورزی در زمینه های پرورش ماهی، پرورش مرغ گوشتی، احداث گلخانه، پروار بندی گوساله و گاو شیری با هفت میلیارد و 334 میلیون تومان اعتبار و85 نفر اشتغالزایی به تصویب رسید.