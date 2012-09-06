رئیس و اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقلاب دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رهبر انقلاب، رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری صبح امروز (پنجشنبه) با حضرت آیت الله خامنه ا ی رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

مشروح خبر و تصاویر تکمیلی تا لحظاتی دیگر منتشر خواهد شد.