رئیس و اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقلاب دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رهبر انقلاب، رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری صبح امروز (پنجشنبه) با حضرت آیت الله خامنه ا ی رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
مشروح خبر و تصاویر تکمیلی تا لحظاتی دیگر منتشر خواهد شد.
اعضای مجلس خبرگان رهبری پس از حضور در مرقد امام خمینی(ره) و تجدید بیعت با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به دیدار رهبر معظم انقلاب رفته و از بیانات ایشان در این دیدار استفاده کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رهبر انقلاب، رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری صبح امروز (پنجشنبه) با حضرت آیت الله خامنه ا ی رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
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