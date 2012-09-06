  1. سیاست
۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۰

صبح امروز؛

رئیس و اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقلاب دیدار کردند

رئیس و اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقلاب دیدار کردند

اعضای مجلس خبرگان رهبری پس از حضور در مرقد امام خمینی(ره) و تجدید بیعت با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به دیدار رهبر معظم انقلاب رفته و از بیانات ایشان در این دیدار استفاده کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رهبر انقلاب، رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری صبح امروز (پنجشنبه) با حضرت آیت الله خامنه ا ی رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

مشروح خبر و تصاویر تکمیلی تا لحظاتی دیگر منتشر خواهد شد.
کد مطلب 1690467

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