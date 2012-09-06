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۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۴۲

سلطانی فر:

غفلت از فضای سایبر و شبکه های اجتماعی آسیب جدی است

غفلت از فضای سایبر و شبکه های اجتماعی آسیب جدی است

مشهد - خبرگزاری مهر: داور نخستین جشنواره ملی شهرنگار گفت: غفلت از فضای سایبر، رسانه های جدید و شبکه های اجتماعی آسیب جدی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطانی فر در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره شهرنگار به عنوان بزرگترین رویداد رسانه‌ای مدیریت شهری که صبح پنجشنبه در مشهد برگزار شد اظهارکرد: در دنیای امروز610 میلیون سایت فعالیت می کنند و این در حالی است که 970 میلیون کاربر در فضای شبکه اجتماعی فیس بوک حرکت کرده که بخشی از آنها ایرانیان هستند.

وی افزود: در کشوری که بیش از 70 میلیون وبلاگ وجود دارد ما باید نگاهمان را متفاوت کرده و به رسانه های اجتماعی و سایبری توجه بیشتری معطوف کنیم.

این استاد ارتباطات کشور بیان کرد: به جرات می توان گفت از شش شهر کلان ایران نخستین شهر مشهد است که می تواند در گسترش این فضای جهانی سهیم باشد.

وی اظهار کرد: بهتر است جشنواره در سال آینده از وبلاگ ها، سایت ها و شبکه های اجتماعی در مسیر مسائل شهری سود ببرد و در کنار رسانه های سایبری، رقابتی برای رسانه های مکتوب ایجاد کند.

سلطانی فر تاکید کرد: مطبوعات توسعه بخش و تمدن سازند، رسانه ها بایستی همپای کلانشهرها توسعه و رشد یافته و جهانی شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: رسانه ای که مجیزگو و متملق مسئولان باشد موفق نیست و نمی تواند نقد سازنده را گسترش دهد.

وی تصریح کرد: مطبوعات و رسانه ها باید نسبت به نوشته های خود مسئول و نقدهای سازنده را از نق زدن متمایز کنند.

کد مطلب 1690469

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