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۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۱۱

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توانمندی های استان ایلام جهت بازسازی عتبات عالیات شناسایی شود

توانمندی های استان ایلام جهت بازسازی عتبات عالیات شناسایی شود

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: توانمندی های استان ایلام جهت بازسازی عتبات عالیات شناسایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در جلسه ستاد عتبات عالیات بااشاره به ابلاغیه وزارت کشور در خصوص تشکیل ستاد عتبات عالیات با حضور معاونین استاندار افزود: این ستاد با فعال کردن سه کمیته مالی ، عمرانی و فرهنگی با حضور معاونین استاندار یا نمایندگان آنها برای همکاری با ستاد عتبات عالیات فعال می شود.

وی ادامه داد: در حوزه ی فرهنگی می توان با اجرای همایش و فراخوان آثار هنری و برگزاری جشنواره در بخش خطاطی، شعر، عکاسی و دیگر بخش ها در خصوص عتبات عالیات فعالیت های خوبی در این حوزه انجام داد.

استاندار ایلام ادامه داد: ظرفیت اربعین که بیش از 12 میلیون شیعه در کربلا اجتماع می کنند، بهترین فرصت برای فعالیت های فرهنگی است. از جمله می توان با برگزاری همایش علمای شیعه و کنگره جهانی اربعین و اجرای دیگر فعالیت های فرهنگی از این ظرفیت استفاده بهینه کرد.

روز یکشنبه از درب های حرم حضرت علی (ع) در استان ایلام رونمایی می شود و این درب ها از شهرستان ایوان تا مرز مهران منتقل می شوند و در مصلی ایلام نیز توقف دارند که برنامه های فرهنگی نیز همزمان با انتقال درب های حرم حضرت علی (ع) برگزار می شود.

 

کد مطلب 1690474

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