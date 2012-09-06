نقاشی کودکان اراکی به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر این نمایشگاه به همت آموزشگاه هنری خیال اراک با نمایش آثارنقاشی هنرجویان دوره تابستان این آموزشگاه برپا شده است. اکثر آثار این نمایشگاه با آبرنگ، گوآش و پاستل خلق شده است و هر یک از بچه ها بیش از شش اثر در این نمایشگاه دارند.

لیلا عزیز آبادی یکی از مربیان نقاشی این آموزشگاه در گفتگو با مهر گفت: سعی شده است در آموزش های داده شده به بچه ها روی خلاقیت آن ها کار شود و اجازه داده ایم که بچه ها از فکر خود استفاده کنند و بزرگ ترها هیچ دخالتی در کشیدن نقاشی ها نداشته اند.

وی ادامه داد: آثار نقاشی ارائه شده در این نمایشگاه بیشتر موضوعات و تم های یکسان دارند. ما از بچه ها خواسته ایم که هر چیزی را که دوست دارند بکشند مثلا اینکه در آینده می خواهند چه کاره شوند یا اینکه عکس هایی از آن ها گرفته ایم و خواسته ایم که خودشان را در آینده متصور شوند که می بینیم اکثرا خود را یا پرنسس یا بت من یا اژدها کرده اند.

نمایشگاه نقاشی کودکان تا 21 شهریور ماه ادامه دارد.

گلسا سادات میر طالبی، آیدا حسین خوانی، طلوع ملکی، فاطمه نظری، محمدجواد قاسمی، امیرحسین کریمی، محمد مهدی قاسمی ، امیرحسین کریمی، شقایق خدام، هستی آرمزد، کیمیا زندی فر، فاطمه سلطانی، آرش معصومی، طراوت صادقی مکی، امیرعلی سرلک، فاطمه احمدی، سارینا ظهیری، زینب یحیایی، مهرانا حیدری، هلیا نعیمی، علی هاشمی، محسن هاشمی، نیایش اسکندری و گلاب محترمی کودکانی هستند که نقاشی شان در این نمایشگاه ارائه شده است.