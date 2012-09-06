هوشمندسازی 1340 مدرسه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی امیری گفت: تا کنون هزار و ۳۴۰ مدرسه استان هوشمند سازی شدند.



وی با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح هوشمند سازی مدارس، افق این طرح را تحت پوشش قرار دادن تمامی مدارس استان عنوان کرد و افزود: طرح هوشمند سازی مدارس یکی از اصول اساسی طرح تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت است.



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: مقرر شد تا پایان امسال هزار و 500 مدرسه مازندران هوشمند شود که تاکنون هزار و 340 مدرسه هوشمند که 750 مدرسه عادی و مابقی مدارس خاص هستند.



افتتاح هنرستان 20 کلاسه شهید رجایی محمودآباد



هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه شهید رجایی در دو طبقه و 20 کلاس مقاوم سازی شده که در سال تحصیلی جدید 250 دانش آموز از آن بهره مند خواهند شد.



نعمت الله فلاح، مدیر آموزش و پرورش محمودآباد در مراسم افتتاح هنرستان شهید رجایی، اعتبار مقاوم سازی هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه شهید رجایی را بالغ بر پنج میلیارد ریال بر آورد کرد و افزود:این مدرسه از اعتبارات استانی و مشارکت شهرستانی ساخته شد.



وی بیان داشت: این پروژه در دو طبقه و 20 کلاس مقاوم سازی شده که در سال تحصیلی جدید 250 دانش آموز از آن بهره مند خواهند شد.