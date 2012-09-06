توزیع وارنیش فلوراید بین 6 میلیون دانش آموز دبستانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین خوشنویسان رئیس اداره سلامت بهداشت دهان و دندان ورزات بهداشت گفت: از ابتدا تا پایان سال تحصیلی جدید این برنامه به صورت همزمان در دو نوبت در مدارس سطح کشور به اجرا در خواهد آمد.

وی گفت : با اجرای این برنامه و الزام دانش آموزان به استفاده از وارنیش فلوراید در مدت زمان مشخص ، مینای دندان آنان نسبت به پوسیدگی مقاوم می شود .

وی با بیان اینکه حدود 50% از کودکان 3 ساله در کشور ما دارای پوسیدگی دندان هستند تصریح کرد: کودکان ایرانی تا سن 3 سالگی حدود 13 بار به پزشک عمومی مراجعه می کنند ولی متاسفانه تعداد مراجعه به دندانپزشک در این سن صفر است.

وی تاکید کرد : مشکلات پوسیدگی دندانها در بزرگسالان به صورت تدریجی از زمان کودکی شکل می گیرد .

رئیس اداره سلامت بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت همچنین از آغاز پیمایش کشوری دهان و دندان به صورت گسترده در دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد و سالم نگه داشتن دندان را شعاراصلی این پیمایش عنوان کرد.

دکتر خوشنویسان هدف پیمایش را جلوگیری از پوسیدگی دندانهای تمامی کودکان کشور تا سال 1404 بیان کرد وگفت : سازمان بهداشت جهانی حمایت کننده اصلی این پیمایش است.