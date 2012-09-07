آروند دشت آرای درباره مراسم در نظر گرفته شده برای گروه‌های بین‌المللی تئاتر که جهت اجرای عمومی در تماشاخانه ایرانشهر به ایران سفر می‌کنند به خبرنگار مهر گفت: حضور گروه‌های بین‌المللی تئاتر در ایران و اجرای عمومی آن‌ها در تماشاخانه ایرانشهر ویژگی‌های مهمی دارد که یکی از آن‌ها ایجاد فرصتی برای گفتگو با هنرمندان تئاتر ایران است که می‌تواند منجر به تولیدات و فعالیت‌های مشترک شود.



مدیر بخش بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر یادآور شد: سعی داریم در اولین شب اجرای عمومی گروه‌های بین‌المللی در تماشاخانه ایرانشهر مراسمی را با حضور هنرمندان مختلف ایران برگزار کنیم تا هنرمندان داخلی و خارجی در فضایی مناسب به گفتگو و تبادل فرهنگی بپردازند.



وی با اشاره به تقدیر از گروه بازیگر تئاتر استونی که در نمایش "آنتیگونه" به کارگردانی همایون غنی‌زاده و اهدای هدایایی فرهنگی به آن‌ها گفت: شامگاه 15 شهریورماه در اولین شب اجرای عمومی این نمایش با حضور دکتر سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان و مدیر تماشاخانه ایرانشهر از گروه تقدیر و تشکر شد. حضور بازیگران قدرتمند تئاتر استونی در ایران فرصت خوب و غنمیت است.



دشت‌آرای افزود: در شرایط سخت فعلی تئاتر حمایت دکتر سرسنگی از اجرای عمومی آثار بین‌المللی در تماشاخانه ایرانشهر قابل تقدیر است.