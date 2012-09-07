  1. هنر
  2. تئاتر
۱۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۲۹

گروه‌های بین‌المللی در تماشاخانه ایرانشهر تجلیل می‌شوند

گروه‌های بین‌المللی در تماشاخانه ایرانشهر تجلیل می‌شوند

مدیر بخش بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر با اشاره به تجلیل و اهدای جوایزی فرهنگی به بازیگران تئاتر استونی در نمایش "آنتیگونه" یادآور شد: سعی داریم در اولین شب اجرای عمومی گروه‌های بین‌المللی در تماشاخانه ایرانشهر مراسم ویژه‌ای برگزار کنیم.

آروند دشت آرای درباره مراسم در نظر گرفته شده برای گروه‌های بین‌المللی تئاتر که جهت اجرای عمومی در تماشاخانه ایرانشهر به ایران سفر می‌کنند به خبرنگار مهر گفت: حضور گروه‌های بین‌المللی تئاتر در ایران و اجرای عمومی آن‌ها در تماشاخانه ایرانشهر ویژگی‌های مهمی دارد که یکی از آن‌ها ایجاد فرصتی برای گفتگو با هنرمندان تئاتر ایران است که می‌تواند منجر به تولیدات و فعالیت‌های مشترک شود.

مدیر بخش بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر یادآور شد: سعی داریم در اولین شب اجرای عمومی گروه‌های بین‌المللی در تماشاخانه ایرانشهر مراسمی را با حضور هنرمندان مختلف ایران برگزار کنیم تا هنرمندان داخلی و خارجی در فضایی مناسب به گفتگو و تبادل فرهنگی بپردازند.

وی با اشاره به تقدیر از گروه بازیگر تئاتر استونی که در نمایش "آنتیگونه" به کارگردانی همایون غنی‌زاده و اهدای هدایایی فرهنگی به آن‌ها گفت: شامگاه 15 شهریورماه در اولین شب اجرای عمومی این نمایش با حضور دکتر سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان و مدیر تماشاخانه ایرانشهر از گروه تقدیر و تشکر شد. حضور بازیگران قدرتمند تئاتر استونی در ایران فرصت خوب و غنمیت است.

دشت‌آرای افزود: در شرایط سخت فعلی تئاتر حمایت دکتر سرسنگی از اجرای عمومی آثار بین‌المللی در تماشاخانه ایرانشهر قابل تقدیر است.

کد خبر 1690494

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها