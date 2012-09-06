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۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۱۴

محدودیت های ترافیکی پلیس راه در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران

محدودیت های ترافیکی پلیس راه در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران

رئیس پلیس راه فرماندهی ویژه شرق تهران از اعمال محدودیت های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان در روزهای پایانی هفته خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر،رئیس پلیس راه فرماندهی ویژه شرق تهران با اشاره به ترافیک روان در کلیه محورهای مواصلاتی این فرماندهی تا به این لحظه ، در خصوص محدودیت های ترافیکی روزهای پایانی هفته را بدین شرح اعلام داشت.

درمحور های مواصلاتی پلیس راه فرماندهی ویژه شرق تهران، تردد موتورسیکلت ها از ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه 16 شهریور الی ساعت 24 روز جمعه 17 شهریور از محورهای هراز، فیروزکوه و محور تهران- سمنان و بالعکس ممنوع است.

محور هراز

- تردد کلیه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است .

- تردد کلیه کامیون ها به استثنای حاملان موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 ظهر الی ساعت 24 روز پنج شنبه 16 شهریور و از ساعت 6 صبح الی ساعت 24 روز جمعه 17 شهریور از محور هراز ممنوع است .  

محور دماوند

تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملان موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت 6 صبح الی ساعت 24 روز جمعه 17 شهریور از تهران به قائمشهر وبالعکس ممنوع است .

کد مطلب 1690498

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