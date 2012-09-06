اطلاعیه اتوبوسرانی تهران در خصوص تغییر مسیر موقت خطوط 924 و 942

به گزارش خبرگزاری مهر، اتوبوسرانی با صدور اطلاعیهای اعلام کر:دمسیر خطوط 924 (دانشگاه امام حسین – پایانه علم و صنعت) و 942 (حکیمیه – پایانه شهید دستواره) به صورت موقت تغییر کرده است .
تغییرات صورت گرفته در این مسیر به شرح ذیل است: اتوبوسهای خطوط فوق در مسیر رفت از بلوار عباسپور وارد خیابان شهید صدوقی شده و ادامه مسیر میدهند و در مسیر برگشت از اتوبان شهید بابایی وارد خیابان شهید صدوقی و بلوار عباسپور شده و مسیر قبلی را ادامه میدهند.
همچنین در مسیر رفت ایستگاههای دانشگاه آزاد، احسان و شهید بهشتی حذف میشوند و در مسیر برگشت هر دو خط مذکور ایستگاههای دانشگاه آزاد و شهید بهشتی حذف میشود.
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