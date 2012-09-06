905 طرح توسعه کشاورزی در خراسان جنوبی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی ظهر پنج شنبه در یازدهمین جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان اظهارداشت: این طرح ها با اعتبار 63 میلیارد و 616 میلیون تومان به بانکهای عامل معرفی شده است.

وی اشتغال پیش بینی شده برای این طرح ها را هزار و 739 نفر اعلام کرد و افزود: از مجموع 905 طرح توسعه بخش کشاورزی 102 طرح بالای 30 میلیون تومان و با اعتبار 53 میلیارد تومان بوده است.

وی تعداد طرح های زیر 30 میلیون تومان را 803 طرح با اعتبار 10 میلیارد و 540 میلیون تومان و اشتغال 906 نفر اعلام کرد.

هادربادی تعداد طرح های رسیده به بانک برای دریافت تسهیلات را 674 طرح برشمرد و گفت: 448 طرح در مرحله بررسی توسط بانک است.

وی با بیان اینکه تا کنون عقد قرارداد برای 114 طرح انجام شده است، گفت: در پرداخت تسهیلات بانک عامل باید سرعت عمل بیشتری داشته باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه 33 طرح توسعه بخش کشاورزی استان نیز برای رفع نقایص از سوی بانک برگشت خورده است، تصریح کرد: بهسازی و نوسازی اماکن دامی از ضروریات است که باید از محل تسهیلات بخش کشاورزی در این راستا اقدام شود.