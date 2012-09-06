اجرای 400 پروژه ورزشی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عبدی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اتمام این طرح ها نیازمند تخصیص 30هزار میلیارد ریال اعتبار است افزود: تاکنون سه هزار و 500میلیارد ریال برای احداث و تجهیز پروژه های ورزشی در دست اجرا در کشور هزینه شده است.
وی با اشاره به اولویت بندی پروژه های ورزشی در دست اجرا در سطح کشور افزود: 90پروژه با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد که قابلیت بهره برداری این طرح ها تا پایان کار دولت دهم وجود دارد جزو پروژه های اولویت دار هستند.
وی با اشاره به اولویت بندی پروژه های ورزشی در دست اجرا در سطح کشور افزود: 90پروژه با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد که قابلیت بهره برداری این طرح ها تا پایان کار دولت دهم وجود دارد جزو پروژه های اولویت دار هستند.
معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با بیان اینکه احداث استادیوم های ورزشی، سالن های سرپوشیده، استخرهای قهرمانی، پیست های دو ومیدانی و دوچرخه سواری متعددی در کشور در دست اجرا است افزود: سالن 25 هزار نفری اصفهان، 15هزار نفری قزوین، شش هزار نفری رشت و 10هزار نفری همدان احداث شده و آماده بهره برداری است.
عبدی افزود: احداث استادیوم 15هزار نفری زنجان، استادیوم75هزارنفری اصفهان و سالن 50هزارنفری میانرود از پروژه های اولویت دار کشور در بخش ورزشی است.
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