اجرای 400 پروژه ورزشی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عبدی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اتمام این طرح ها نیازمند تخصیص 30هزار میلیارد ریال اعتبار است افزود: تاکنون سه هزار و 500میلیارد ریال برای احداث و تجهیز پروژه های ورزشی در دست اجرا در کشور هزینه شده است.



وی با اشاره به اولویت بندی پروژه های ورزشی در دست اجرا در سطح کشور افزود: 90پروژه با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد که قابلیت بهره برداری این طرح ها تا پایان کار دولت دهم وجود دارد جزو پروژه های اولویت دار هستند.

معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با بیان اینکه احداث استادیوم های ورزشی، سالن های سرپوشیده، استخرهای قهرمانی، پیست های دو ومیدانی و دوچرخه سواری متعددی در کشور در دست اجرا است افزود: سالن 25 هزار نفری اصفهان، 15هزار نفری قزوین، شش هزار نفری رشت و 10هزار نفری همدان احداث شده و آماده بهره برداری است.



عبدی افزود: احداث استادیوم 15هزار نفری زنجان، استادیوم75هزارنفری اصفهان و سالن 50هزارنفری میانرود از پروژه های اولویت دار کشور در بخش ورزشی است.



