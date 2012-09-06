واردات گوشت قرمز به دلیل جلوگیری از افزایش قیمت است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص دلیل ارایه مجوز واردات گوشت قرمز به کشور تاکید کرد: سالانه یک میلیون تن گوشت قرمز در کشور تولید میشود در حالی که مصرف ما یک میلیون و 100 هزار تن گوشت قرمز در سال است.
وی پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص شباهت سرنوشت گوشت قرمز و مرغ افزود: تنها دلیل اجازه واردات گوشت قرمز کمبود 100 هزار تن گوشت قرمز در داخل کشور است و اگر این مجوز برای واردات 100 هزار تن گوشت قرمز صادر نمیشد قیمتها نیز با تفاوتهایی روبرو میشد.
خلیلیان در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص توجه به سهم بخش کشاورزی استان فارس گفت: از جمله اولویتهای ما در سال جاری توجه و تشکیل شرکتهای تخصصی بخش کشاورزی است که در این میان شرکت تعاونیهای تولید انجیر در شهرستان استهبان نیز به صورت کاملاً تخصصی فعالیتهای خود را انجام میدهند.
وی یادآور شد: ظرفیتهای بسیار مناسبی در توسعه باغات و تولیدمحصولات باغی در کشور وجود دارد که خوشبختانه استان فارس در این میان رتبه بالای کشور را به خود اختصاص داده است.
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