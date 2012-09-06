220 استادیار و مربی دانشگاه آزاد تبدیل وضعیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بلندی پیش از ظهر پنج شنبه در همایش معاونان آموزشی دانشگاههای آزاد اسلامی سراسرکشور در دانشگاه آزاد واحد ساری اظهار داشت: فعالیت چهار ماهه دانشگاه آزاد از رشد چشمگیری برخوردار بوده و تبدیل وضعیت 220 مربی به استادیار یکی از عملکردهای خوب این دانشگاه بوده است.



وی افزود: مجوز جذب 350 عضو هیئت علمی در دانشگاه آزاد طی پنج ماهه نخست امسال دریافت که تا پایان سالجاری جذب می شوند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد کشور با اشاره به اینکه رشته های موجود قدیمی و نیاز به بازنگری دارد افزود: رشته های جدید را با تدوین برنامه موجود که دارای منبع درسی است اضافه خواهیم کرد.



بلندی از تشکیل کمیته برنامه ریزی درسی و کارگاه آموزشی در دانشگاه آزاد سراسر استان خبرداد.



این مسئول افزود: توسعه برنامه های علمی از اولویت های مهم سازمان علمی کشور است.



وی با بیان اینکه هیئت های اجرایی جذب در استان به زودی فعال می شود افزود:جذب در دانشگاه آزاد اسلامی کشور از طریق فراخوان انجام می شود و اولویت جذب هئیت علمی با دکتری است.



معاون آموزشی دانشگاه آزاد کشور گفت: اولویت جذب هئیت علمی در دانشگاه با افرادی بوده که دارای کارنامه درخشان تری در حوزه فرهنگی باشند.



بلندی افزود: مرکز امور هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.



وی گفت: امروزه اصل برنامه دانشگاه آزاد مبتنی برتوسعه تسهیلات تکمیلی بوده که نیازمند استادیار و بالاتر است.



وی با اشاره به اینکه همه اعضای هیئت علمی باید در طرح دانش افزایی شرکت کنند افزود: در تابستان امسال بیش از هزار نفر استاد در این طرح شرکت کردند.