علی اصغر مدیرروستا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلیل افت فنی بازیکنان فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: نسل قدیم فوتبال خود را به صورتی خودجوش از زمین خاکی‌ها یا مسابقات گل کوچک آغاز می‌کردند و از لحاظ فنی و تکنیکی بسیار بهتر از بازیکنان امروز بودند.

وی اضافه کرد: متاسفانه امروز اکثر فوتبالیست‌‎های جوان فوتبال‌شان را از مدارس فوتبالی که بعضا افرادی سودجو در آن هستند، آغاز می‌کنند، مدارسی که جانشین مسابقات خاکی و محلی شده و این مسئله سطح توانایی‌های آنان را کاهش داده است.

آقای گل پیشین لیگ ایران افزود: دلیل دوم اینکه برخی از بازیکنان بیشتر از آنچه لیاقت و شایستگی دارند، دستمزد می‌گیرند. در فوتبال ما پول دادن‌ها حرفه‌ای شده اما تفکر بازیکنان حرفه‌ای نیست. این مسئله مربوط به همه بازیکنان نمی‌شود اما بازیکنان باید فکرشان را عوض کنند. متاسفانه به حاشیه رفتن باعث از دست رفتن توانایی اصلی بسیاری از بازیکنان می‌شود.

وی در توضیح این مسئله تصریح کرد: بطور مثال بازیکنی در تیمی شهرستانی بسیار خوب کار می‌کند اما وقتی به تیم بزرگتر می‌رود، جو آن تیم بازیکن را گرفته و با توجه به پرطرفداری و حاشیه زیاد استرس و مسائل حاشیه‌ای، توانایی‌های فنی‌اش را پایین می‌آورد. در این شرایط خود او باید با تفکر حرفه‌ای بر این مشکلات غلبه کند.

مدیرروستا با اشاره به اینکه بعضی از بازیکنان تا به یک نقطه از موفقیت می‌رسند زود سیراب می‌شوند، خاطرنشان کرد: آنها پس از رسیدن به موفقیتی در فوتبال و بدست آوردن پول و امکانات فکر می‌کنند که کار تمام شده اما آنها باید بدانند اگر در تیم بزرگ هم خوب کار کنند از نظر حضور در تیم‌های مطرح‌تر و دریافت قراردادهای بهتر، می‌توانند بیشتر پیشرفت کنند.

وی به وضعیت سکوهای تماشاگران هم اشاره کرد: به یاد ندارم در گذشته از ابتدای بازی یا از دقیقه 10 علیه بازیکن و مربی شعار دهند که این مسئله باعث افت توانایی‌های تکنیکی و تمرکز بازیکن شده و همه چیز را تحت شعاع قرار می‌دهد. با توجه به نتیجه‌گرایی در فوتبال شاهد هستیم اکثر تیم‌های لیگ برتری خوب بازی نمی‌کنند. به جای اجرای برنامه‌های تاکتیکی، مربی ناچار شده با تاکتیک "بزن زیرش" کاری کند تیمش نتیجه بگیرد تا اسیر تغییرات زودهنگام نشود.

سرمربی پیشین تیم‌های پیکان و پاس همدان با بیان اینکه در اروپا باشگاه و مربی بازیکنی که شب دیر می‌خوابد یا به گردش و تفریح می‌رود، را جریمه می‌‎کند اما در ایران اگر مربی به انضباط بازیکن کار داشته باشد، بازیکن با تشکیل گروه مربی را خراب می‌کند، در پایان گفت: تا زمانی که فوتبال ما خصوصی نشود و مدیران ورزشی و فوتبالی زمام کار را برعهده نگیرند، نمی‌توان امیدوار بود وضعیت فوتبالمان بهتر از این شود.