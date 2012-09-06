به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته شایعات بسیاری در مورد استعفا یا برکناری اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن شنیده می‌شد اما هیچ یک از این اعضا این شایعات را تایید نکرد.

خبرنگاران نیز تلاش‌های بسیاری برای اطلاع‌رسانی در این زمینه به کار بردند اما اعضای هیئت مدیره ذوب‌آهن این شایعات را تایید نکردند.

ظهر امروز و پس از اعلام رسمی اعضای هیئت مدیره ذوب‌آهن در مورد استعفا، با نایب رئیس هیئت مدیره ذوب‌آهن تماس گرفتیم که منصور یزدی‌زاده در این تماس تنها به گفتن یک جمله اکتفا کرد: حرف جدیدی برای گفتن نداریم.

اصرارهای خبرنگار مهر نیز نتیجه‌ای نداشت و نایب رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن دلیل استعفای خود را اعلام نکرد.

قرار است اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن طی روزهای آینده از سوی مدیرعامل کارخانه ذوب‌آهن معرفی شوند.