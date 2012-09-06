314 دانشجو در مراکز جهاد دانشگاهی اردبیل تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سلیم پناهی ظهر پنجشنبه در جلسه برنامه ریزی آموزشی جهاد دانشگاهی استان تصریح کرد: امسال رشته کاردانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به شیوه ترمی به رشته های فعال این مرکز اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش تعداد رشته های دانشگاهی این مرکز آموزشی به شش رشته یادآور شد: مهندسی تکنولوژی فن آوری اطلاعات در مقطع کارشناسی پودمانی، کاردانی گرافیک و حسابداری به شیوه ترمی و کاردانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزار کامپیوتر به شیوه پودمانی رشته های فعال این مرکز علمی است.



پناهی تاکید کرد: با توجه به نیاز بازار کار به افزایش رشته های فنی تسهیلاتی برای ورود دانشجویان به این رشته ها در نظر گرفته شده که از آن جمله پذیرش بدون کنکور در دو رشته کامپیوتر است.



این مسئول با بیان اینکه این طرح در سال تحصیلی 91 - 92 به شیوه پودمانی اجرا خواهد شد، افزود: دو رشته حسابداری دولتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در مقطع کاردانی به شیوه ترمی بدون کنکور دانشجو خواهد پذیرفت.



پناهی یادآور شد: به منظور ثبت نام علاقمندان در این رشته ها دفترچه ثبت نام از طریق باجه های پستی در سطح شهر توزیع شده است.



وی با بیان اینکه فعالیتهای علمی جهاد دانشگاهی زیر نظر دانشگاه جامع علمی – کاربردی است، تصریح کرد: جذب بدون کنکور به منظور افزایش دانش فنی علاقه مندان و گسترش علوم کاربردی است.



سرپرست مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی استان متذکر شد: علاقه مندان برای ثبت نام در رشته های بدون کنکور و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 04512253934 تماس حاصل بگیرند.

