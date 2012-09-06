95 درصد گیاهان دارویی در گرگان قابل کشت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسم نژاد ظهر پنجشنبه در جلسه مسئولان شهرستان گرگان افزود: دو رکن اساسی برای توسعه ،برنامه ریزی و بازاریابی است که با همکاری تعاونی ها و سرمایه گذاری در زمینه های مشاوره و ارائه طرح می توان موفق بود .

سلیمان توشنی معاون عمرانی فرمانداری با اشاره به توسعه بخش کشاورزی اظهار داشت: دولت با تخصیص اعتبار و تسهیلات کم بهره به توسعه بخش کشاورزی در جهت شکوفایی این بخش و تولید اشتغال اهتمام ویژه ای دارد.

وی افزود : با توجه به ذخیره آبهای سطحی و ایجاد آبندان کشت گیاهان دارویی در استان و شهرستان ضروری به نظر می رسد.

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری گفت : یکی از سیاست های دولت در توسعه کشاورزی در جهت شکوفا شدن این بخش و ایجاد اشتغال جدید و استفاده از عرصه های منابع ملی است.

وی افزود : اعتبار 192 میلیارد تومانی در بخش توسعه کشاورزی فرصت بسیار مناسبی جهت ایجاد اشتغال است.

رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان گرگان گفت:40درصد اشتغال شهرستان گرگان در بخش غیر مسکن و 46 درصد اشتغال این شهرستان در بخش مسکن محقق شده است.



موسی بی باک گفت:از دو هزار و321تعهد اشتغال در شهرستان گرگان تا کنون 930اشتغال ایجاد شده که این تعهد در بخش غیر مسکن است.



وی ادامه داد:14هزار و971تعهد اشتغال در بخش مسکن بود که تاکنون پنج هزار و475 اشتغال در این بخش ایجاد شده است.



وی تصریح کرد: تاکنون سه هزار و886 پرونده به بانک ها برای دریافت تسهیلات ارجاع داده شده که تاکنون دوهزار و959 پرونده موفق به اخذ تسهیلات شده است .



وی بیان داشت: اشتغال سیاست مهم نظام است ودستگاه هایی مانند بنیاد مسکن از 650 تعهد 81 تعهد ،جهاد از 480تعهد 40تعهد، تعاون از 80تعهد 81تعهد وصنعت ومعدن از 800تعهد 339تعهد را اعمال کرده اند.

فرماندار گرگان ضمن قدر شناسی از دست اندرکاران ، هنرمندان ، نخبگان و پیشکسوتان برای انتخاب روز گرگان اظهار داشت : انتخاب روز گرگان به جهت شایستگی های مردم، قابلیت های فرهنگی ،اصالت مذهبی و پیشینه تاریخی یک ضرورت بود.

وی افزود: این روز باید روز وحدت و محبت و صمیمیت تمام اقشار مختلف باشد تا در این فرصت اندیشمندان ، صاحبنظران با پردازش به ابعاد مختلف آنچه را که در این سامان گذشت و بیان دستاورد ها معرفی مفاخر و مشاهیراست بتواند نسل امروز جوانان و آیند گان را با سرنوشت زنان و مردان دیروز آشنا نموده و آنچه را که امروز داریم انسجام بخشیده تا فردا شاهد عظمت و شکوه این سرزمین باشیم.



فرماندار گرگان خاطر نشان کرد : گرگان مرکز استان گلستان و گلهای معرفتش مردم بصیر ،آگاه ،فهیم و متدین است امید است بتوانیم در خور شأن و منزلت این مردم دین خود را ادا نمائیم.



وی با اشاره به مناطق حادثه خیز مسیر ناهار خوران به زیارت گفت: ورودی جاده زیارت و تصفیه خانه آب و فاضلاب شهری یکی از مناطق حادثه خیز بود که با عریض نمودن جاده تبدیل به نقطه امن و فضای گردشگری مناسب برای گردشگران خواهد شد.

گرزین با بیان این خبر اظهار داشت : طی چند روز آینده طراحی این مجموعه توسط کارشناسان گردشگری و شهرداری انجام خواهد شد.



وی افزود : برابر جلسات متعدد و مذاکرات مقرر شد اعتبار ویژه ای به این امر اختصاص یابد و از سوی آب منطقه ای بخشی از دیواره ضلع شرقی تکمیل و مخزن کنترل آب تصفیه خانه به ضلع غربی جاده منتقل گردد همچنین پل قدیمی نامناسب زیارت احیاء و باز سازی شود که این اقدامات موجب رضایتمندی شهروندان و گردشگران خواهد شد .



محمد حسن غریب معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری از ثبت به موقع ولادت و فوت در شهرستان خبر داد و اظهار داشت : خوشبختانه با توجه به جمعیت گرگان بیش از 96 درصد ثبت وقایع در مهلت قانونی را در شهرستان شاهدیم که این نتیجه همکاری ادارات عضو با ثبت احوال است.



وی افزود : باید اهمیت ثبت وقایع به مردم اطلاع رسانی شود با توجه به اهمیت و نقش ثبت احوال در ارائه آمارها ی حیاتی همکاری دستگاه ها و دهیاران و هیت امناء بقاع متبرکه در این زمینه ضروری است.

شعبانعلی کابلی بخشدار بخش مرکزی با توجه به ضرورت این کارگروه اظهار داشت : این کارگروه به منظور اجرای اهداف سازمانی و جلب مشارکت دهیاران و شوراها و اهالی روستا در جهت حفظ محیط زیست تشکیل شده است.

وی افزود : از مهمترین برنامه های که می توان در جهت حفظ محیط زیست عملیاتی نمود رسیدگی و کارشناسی به نیازمندیهای زیست محیطی با محوریت انسان و محیط است.



کابلی ادامه داد: اقدامات فرهنگی و توجیهی در جهت حفظ محیط زیست ، جلب مشارکت مردمی و نهاد های قانونی دولتی و تشکل های غیر دولتی روستا از دیگر برنامه های این کار گروه بود .