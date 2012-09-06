زبان تصویری کودکان دنیا یکسان است

سعید اسکندری در حاشیه برگزاری نمایشگاه نقاشی کودکان اراکی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همه کودکان چه در اینجا چه در یک نقطه دیگر دنیا خانه را مثل هم می کشند یا تعریف های یکسانی از زندگی دارند به طوریکه بیشتر تصویرگرها ، کاراکترهای خود را در نقاشی کودکان پیدا می کنند.

وی گفت: کودک از زمانی که قلم بدست می گیرد و شروع به خط خطی کردن روی صفحه کاغذ می کند در حال ایجاد هماهنگی بین ذهن و دست است.

اسکندری افزود: در این دوران کودک با زبان بصری آشنا می شود و نیروی خلاقه اش از طریق هنرهای تجسمی ظاهر می شود.

وی با اشاره به اینکه توانایی کودکان در اثر آموزش ها و روش تربیت کم و زیاد می شود، اظهار داشت: کودکان توانایی همه هنرها را دارند وهرکدام به طریقی آن را بروز می دهند، ترکیب رنگ ها و خطوط را می دانند اما وقتی که بزرگ می شوند به علت جهت گیری نامناسب و یا چون می خواهند شبیه بزرگ ترها شوند همه را فراموش می کنند.

اسکندری با تاکید بر اینکه نقاشی یک وسیله بازی یا سرگرمی نیست اضافه کرد: نقاشی یک ضرورت و نیاز اساسی است که از ماهیت کودکان ناشی می شود.

وی ادامه داد: هنر کودکان معرف افکار و تمایلات درونی آن هاست، آنچه که بزرگان با یک نگاه سطحی از آن می گذرند در خطوط کج و معوج و یا یک صفحه رنگی می نامند.

اسکندری گفت: روانشناسان معتقدند از خلال این خطوط و رنگ ها می توان به استعدادهای کودکان پی برد.

