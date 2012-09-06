رسانه ملی باید مردم را از گرایش به سمت شبکه های ماهواره ای و بیگانه دور کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال یاری ظهر امروز در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان بر لزوم مشارکت مردم در برنامه های فرهنگی برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه تاکید کرد.

وی اظهار داشت: صداو سیما نهادیست که بیشترین تعهد و نقش را در حوزه جوانان و همچنین ارتقای سطح فعالیتهای فرهنگی دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: این نهاد می تواند با نفوذ در بین مردم و استفاده از نظرات و ایده های آنها در راستای رشد و ارتقای سطح فرهنگ جامعه بکوشد.

وی در ادامه رسیدن به اهداف را نیازمند برنامه ریزی درست، متفکرانه و اندیشه محور دانست و افزود: برنامه های صدا و سیما باید برای مردم جذاب باشد.

مدیرکل صدا و سیما گیلان در این دیدار آمادگی رسانه ملی را برای مشارکت با اداره کل تبلیغات اسلامی استان و فعالیت در راستای انجام برنامه های فرهنگی و ترویج ارزشهای اسلامی اعلام کرد.

محسن نصرپور در ادامه به ظرفیتهای صدا و سیمای مرکز گیلان اشاره کرد و یادآورشد: رسانه ملی به یقین با داشتن کارشناسان و عوامل تولیدی، مدیران لایق، برنامه ریزی درست و اساسی در راستای رشد فعالیتهای فرهنگی تلاش لازم را خواهد کرد.