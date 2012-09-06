بهسازی اتوبوسها برای رفاه معلولان/ ورود ویلچربه اتوبوسها آسان شد

حمیدرضا صارمی درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که که سازمان شهرداری ها با شرکت های خودروسازی تفاهم نامه ای منعقد کرده است که در پی آن قوانین مربوط به جانبازان و معلولان پیگیری شود گفت: امور مربوط به رفاه و تسهیل عبور و مرور معلولان در سطح شهر در سازمان شهرداری ها در حال پیگیری است و شهرداری در تلاش برای اجرای قوانین جانبازان و معلولان است و تاکنون در این زمینه نیز تصمیمات و اقدامات خوبی صورت گرفته است.

معاون امور شهرداری ها افزود: از جمله اقداماتی که سازمان ها شهرداری برای معلولان در سطح شهر انجام داده است، توسعه و گسترش اتوبوس هایی است که برای استفاده از معلولان ساماندهی شده است. این اتوبوس ها خودروهای ویژه معلولان نیست و اتوبوس های عادی شهری است که بهسازی شده اند تا معلولان نیز بتوانند از آن ها استفاده کنند. در این اتوبوس ها شیاری برای ویلچر تعبیه شده است تا معلولان به راحتی از اتوبوس استفاده کنند.

صارمی در پایان تصریح کرد: کمیته مشترکی میان سازمان شهرداری ها و سازمان بهزیستی برگزار شده است تا هر چه بیشتر و بهتر به وضعیت عبور و مرور معلولان در جامعه توجه شود.