مساجد گلستان به ساماندهی نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر پنجشنبه در جلسه مشورتی پیرامون سیاست‌ها و برنامه‌های مرکز بزرگ اسلامی در حوزه تعامل با سازمان‌ها و ادارات همسو، اظهار داشت: براساس مکاتبه استانداری با تمامی فرمانداری‌ها، احداث تمامی مساجد اهل سنت باید با هماهنگی و اخذ مجوز از سوی مرکز بزرگ اسلامی انجام گیرد.

وی، برگزاری فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مراسمات مساجد استان را شامل 2 دسته‌ی سازماندهی شده و مردمی (خودجوش) دانست و گفت: در بخش مردمی، اجرای برنامه ها به صورت خودجوش است و استانداری و معاونت سیاسی ورود پیدا نمی‌کند و در این امر هیچ تفاوتی میان شیعه و سنی وجود ندارد.



جمشیدی، اضافه کرد: اما استانداری و معاونت می تواند در بحث ورود در مراسمات سازماندهی شده یا حاکمیتی کمک و مشارکت نماید.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان، با تاکید بر هماهنگی مساجد اهل سنت استان با مرکز بزرگ اسلامی در برگزاری مراسمات فرهنگی سازمان‌ها، یادآور شد: در برپایی مراسم جشن مبعث و معراج رسول اکرم (ص) در گنبدکاووس، که با نظارت مرکز انجام شد، شاهد انسجام خوب سازمان‌ها بودیم.

جمشیدی، در ادامه تصریح کرد: همچنین دغدغه مهم در بخش مدارس علوم دینی اینست که تاکنون برخی از آنان تحت پوشش مرکز بزرگ در نیامده‌اند که لازم است که اقداماتی جهت جذب این مدارس صورت گیرد.

وی، در بخشی دیگر از سخنان خود در خصوص تخصیص اعتبارات مالی به مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، نیز گفت: در سال گذشته برای این مدارس اعتبارات مصوب شد، اما تخصیص داده نشد، وامسال نیز برای بسته های فرهنگی اعتباری نداریم و تاکنون بودجه‌ای تخصیص نیافته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان، در پایان خاطرنشان کرد: در بحث تخصیص اعتبار هیچ فرقی میان شیعه و سنی وجود ندارد، اما امکانات موجود در این خصوص بسیار محدود است که در صورت دریافت اعتبار، بدون شک به مرکز بزرگ اسلامی برای مدارس و مساجد اهل سنت استان کمک های لازم انجام خواهد شد.