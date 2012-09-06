تصویب طرح های فرهنگی مرکز اسلامی شمال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خیام ظهر پنجشنبه در جلسه مشورتی پیرامون سیاست‌ها و برنامه های این مرکز گفت: تصویب این طرح ها از مهم ترین و ارزنده ترین اهداف مرکز بزرگ اسلامی است که تاکنون بخشی از آن انجام شده است.

وی، با اشاره به اینکه دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت تنها به دنبال ایجاد وحدت میان آحاد مردم جامعه و سازمان‌های همسو است، تاکید کرد: لازم است که در رابطه با هماهنگی‌ها، همکاری‌ها و تعاملات دیگر سازمان‌ها با مرکز بزرگ اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.

مسئول هماهنگی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، تصریح کرد: یکی از اهداف مرکز بزرگ از برگزاری این جلسه اینست که این مرکز در امور فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و... همچون گذشته هماهنگی‌های لازم را با حوزه ادارات استانی خصوصاً استانداری گلستان داشته باشد.

خیام، در ادامه از مساعدت‌ها معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با مرکز بزرگ، تقدیر کرد و گفت: براساس مصوبه 613 شورای نمایندگان ولی‌فقیه در امور اهل سنت کشور تمامی ادارات و نهادها باید همکاری و تعاملات مستمری در امور اهل‌سنت استان با مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور داشته باشند.

وی، با اشاره به اینکه دراستان گلستان، مدارس اهل سنت بسیاری درحال خدمات‌رسانی به طلاب هستند، تصریح کرد: با توجه به بضاعت مالی محدود مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور لازم است که در صورت امکان مساعدت‌هایی به منظور کمک‌های فرهنگی، آموزشی به این مرکز صورت گیرد.