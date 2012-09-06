مساجد مرکز تعاملات اجتماعی باشند/ مسجد تجلی گاه ارزش های اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری پیش از ظهر پنجشنبه در بیست و یکمین اجلاس سراسری نماز گفت: در طرح های صورت پذیرفته در کمیته امداد حضرت امام ( ره) محور همه فعالیت ها مسجد است و امامان جماعت به عنوان سکان داران مساجد باید بتواند امور مناطقی را که مساجد در آن ساخته شده است مدیریت کرده و بصورت تمام وقت در مساجد حاضر و پاسخگوی مسائل مردم باشند.

وی با اشاره به برخی از اقدامات کمیته امداد در ساخت و ساز مساجد افزود: باید نگاهمان به مسجد را تغییر دهیم چرا که مساجد تنها جایگاه اقامه نماز نیست و می توان در مساجد به مسائل مختلف از جمله مشکلات مردم پرداخت.

وی مسجد را تجلی گاه ارزش های اسلامی و مرکز خدمات فرهنگ سازی دینی عنوان کرد و ادامه داد: پاسخگویی به نیازهای اجتماعی مردم می تواند در مرکز فرهنگ سازی که همان مسجد است هویت یابد لذا ما باید مردم را با مساجد آشنا و با رفع مشکلات آنان در مساجد آن را جذب این مکان دینی فرهنگی کنیم.

وی گفت: مسجد در ایجاد عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و محرومیت عمومی نقش موثری را ایفا می کند و رمز بقای انقلاب همان رمز پیروزی است و ما باید بتوانیم با پایداری و انسجام اجتماعی با محوریت مساجد برسیم.

وی افزود: با توجه به اینکه در کشور ما محلات مانند خانه دوم افراد محسوب می شوند تجمیع و هم بستگی ای نیز در بین افراد یک محله وجود دارد و اگر این روابط در مساجد شکل گیرد بار محبتی خاصی را نیز در پی داشته و باعث ایجاد روابط مستحکم تری خواهد شد.

وی ادامه داد: در تمام سال های انقلاب مساجد محل حضور انقلابیون بود ه است و همواره در آن به مسایل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی پرداخته شده است، اما متاسفانه امروز کمتر این اتفاق افتاده و مساجد در محوریت اصلی این امور قرار ندارند لذا دغدغه مقام معظم رهبری در پیامشان به اجلاس نماز نشان دهنده این است که به بحث مسجد و نماز آن گونه که باید پرداخته نشده است و باید به این مسئله توجهی ویژه داشت.

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به طرح های انجام شده از سوی این ارگان گفت: در تمامی کارهای صورت گرفته در مسائل نماز و مسجد سعی بر این شده است امام جماعت در محور امور اصلی مساجد قرار گرفته مردم و خیرین با اعتماد و اطمینان قلبی با امام جماعت مرتبط شوند و نیازهای جامعه را از این طریق حل و فصل نمایند و در این رابطه خود مردم در رسیدگی به امور و مشکلات یکدیگر باید پیش قدم شوند.

انواری افزود: هم اکنون تلفیقی در امر زکات و مسجد سازی صوورت گرفته که به موجبات این تلفیق 30 هزار مسجد تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته و در ماه مبارک رمضان سفره های افطاری و اطعام ایتام برپا و هم چنین جمع آوری فطریه و کفاره صورت پذیرفته است که پس از جمع آوری با تصمیم وتدبیر امام جماعت مسجد در میان مستضعفان آن مناطق توزیع می گردد.

وی در پایان نقش مسجد را در رفع مشکلات و مسائل بسیار موثر ارزیابی و ابراز امیدواری کرد در آینده ای نه چندان دور شاهد افتتاح مساجد زیادی باشیم.