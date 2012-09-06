شکوفایی استعدادهای جوان کشور برای توسعه ایران اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شاهورانی ظهر پنج شنبه در سمینار سراسری معاونان آموزشی دانشگاه آزاد اظهار داشت: جوانان کشور از استعداد بالایی برخور دارو در تمام دنیا این مسئله مشهود است.



وی با بیان اینکه جوانان با استعداد دارای نعمت و گنج فراوان هستند افزود: باید این استعداد ها درداخل کشور شکوفا شوند.



مسئول دانشگاههای آزاد منطقه سه کشور افزود: خداوند دروجود انسان ها استعداد های فراوانی ایجاد کرده که بزرگترین نعمت هر انسانی ورود نیروی عقلانی جوان است



شاهورانی افزود: موضوع نیروی انسانی به فرموده مقام معظم رهبری یکی از موضوعات جدی کشوربوده که مراکز علمی باید بیشتر به ان بپردازند.

وی با بیان اینکه جوانان با استعداد کشور در اختیار ما قرار دارند افزود: باید این این گنج ها و استعدادهای پنهانی را برای توسعه و رشد کشور شکوفا سازیم.



این مقام مسئول افزود: در مسئله پزشکی، ماهواره ای انرژی هسته ای به طور جدی وارد شده و موفق بوده که باید در تمام ابعاد کشور به پیشرفتهای لازم دسترسی پیدا کنیم.



شاهورانی با اشاره به اینکه دانشگاه محل بحث و گفتگو است افزود: در نهضت آزاد اندیشی دانشجو باید به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه متفکر و اندیشمند باشد و برای هر سئوالی پاسخ داشته باشد.

