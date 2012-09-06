1 برد و 2 باخت نمایندگان گیلان در فوتبال ساحلی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، درگروه شمال این مسابقات تیم هوسم رودسر عصردیروز در خانه سه بر یک برابر شهرداری تبریز شکست خورد و بدون امتیاز باقی ماند.

تک گل هوسم رودسر را حسین زالفی به ثمررساند و برای شهرداری تبریز نیز بازیکنان گیلانی این تیم محمد احمدزاده دو گل وآیت حیدر علیزاده یک گل به ثمر رساندند.

شهرداری تبریز چهار بازیکن گیلانی دارد که دو بازیکن ملی پوش است.

قوی سپید انزلی 5 امتیازی شد

قوی سپید انزلی دیگر نماینده استان نیز که تاپایان وقت قانونی بازی مقابل فرح آباد ساری به تساوی دو بر دو رسیده بود، در ضربات پنالتی چهار بر سه به برتری رسید و پنج امتیازی شد.

برای قوی سپید انزلی فرید بلوک باشی دو گل، محسن عبدی و مهرداد سلمه هرکدام یک گل به ثمر رساندند، برای تیم فرح آباد ساری نیز محمود علیجانی دو گل و صادق باقریان یک گل زدند.

تیم لسمان مروارید خزر هم در مشهد برابر فردوسی این شهر یک برصفر مغلوب شد و همچنان سه امتیازی است، قوی سپید انزلی در هفته سوم 19 شهریور ماه جاری در ساحل رشت با تیم مروارید خزر و هوسم رودسر در ساری با تیم فرح آباد روبه رو می شوند.

در پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران 16 تیم در دو گروه باهم رقابت می کنند.

بهره برداری از سالن ورزشی شهدای بخش کومله

سالن ورزشی شهدای بخش کومله لنگرود که ویژه فرهنگیان و دانش آموزان است در زمینی با زیربنای هزار و 200 متر مربع با اعتبار هشت میلیارد ریال افتتاح شد.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود درمجلس شورای اسلامی درمراسم افتتاحیه این سالن گفت: یک سالن ویژه رشته های رزمی، زمین چمن مصنوعی در لنگرود، زمین فوتبال در شهر شلمان و سالن ورزشهای باستانی و پهلوانی نیز در این شهرستان در حال ساخت است.

جذب بازیکن تیم فوتسال بانوان داماش

تیم فوتسال بانوان داماش گیلان برای فصل جدید لیگ برتر ایران بازیکن جذب می کند، تیم فوتسال لیگ برتری بانوان داماش برای حضور قدرتمند درهشتمین دوره لیگ برتر ایران از بانوان فوتبالیست استان، تست می گیرد.

بانوان داماش گیلان فصل گذشته مقام ششم را بین 12 کسب کرده بودند.

نشان نقره کاراته کای گیلانی در رقابتهای جهانی

کاراته کای گیلانی نشان نقره چهارمین مرحله لیگ جهانی کاراته وان ترکیه را برگردن آویخت، در پایان این پیکارها علیرضا اجدادی کاراته کای گیلانی در وزن منهای 60 کیلو نشان نقره گرفت.

جاسم ویشگاهی دیگرنماینده استان از کسب مدال این مسابقات بازماند، در چهارمین مرحله لیگ جهانی کاراته وان ترکیه 315 کاراته کا از 47 کشور به مدت دو روز در سالن المپیک استانبول با هم مسابقه دادند.

تیم ملی کاراته ایران در مجموع 11 نشان طلا، نقره و برنز به دست آورد.

یک گیلانی سرمربی تیم ملی کاراته امید ایران

یک گیلانی سرمربی تیم ملی کاراته امید ایران شد، مسعود رهنمای بهمبری از گیلان به عنوان سرمربی تیم ملی کاراته کمتر از 23 ساله های ایران معرفی شد.

رهنما پیش ازاین سرمربیگری تیم ملی کاراته بزرگسالان در رقابتهای بازیهای آسیایی گوانجوی چین و تیم ملی دانشجویان رابه عهده داشت.