ثبت نام اینترنتی دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت عباس‌ نژاد در جلسه شورای آموزشی دانشگاه مازندران اظهار داشت: ثبت‌ نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی در دانشگاه مازندران در سال تحصیلی جدید اینترنتی صورت می‌ گیرد.

وی با تبریک نزدیک شدن به آغاز سال جدید تحصیلی اظهار امیدواری کرد: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نیمسال اول تحصیلی جدید براساس تقویم دانشگاهی تدوین شده با حضور پرشور کلیه اقشار دانشگاهی آغاز شود.

عباس‌ نژاد افزود: در سال جدید برای نخستین بار و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، ثبت‌ نام اولیه از دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی، نیمسال اول تحصیلی جدید در دانشگاه مازندران به صورت اینترنتی و از 26 تا 29 شهریور ماه انجام خواهد شد.

اعزام دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های مازندران به اردوی طرح ولایت



علی‌اکبر ایزدی‌ فرد، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران در جلسه شورای هماهنگی فعالیت‌ های فرهنگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان گفت: دانشجویان علاقمند بسیجی دانشگاههای مازندران به اردوی آموزشی، فرهنگی و معنوی طرح ولایت که در خراسان رضوی برگزار می‌شود اعزام خواهند شد.

رئیس شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌های مازندران افزود: این نشست به منظور انجام آخرین هماهنگی‌ها قبل از اعزام دانشجویان به اردوی طرح ولایت که از 12 تا 21 شهریور ماه جاری در مشهد مقدس برگزار می‌شود، تشکیل شد.

وی یادآور شد: در طرح ولایت امسال تعداد 465 نفر از دانشجویان دانشگاههای مازندران حضور خواهند یافت که از این تعداد، 231 نفر دانشجوی پسر و 234 نفر دانشجوی دختر خواهند بود.

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