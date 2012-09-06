آذرشهر فعالترین تولید کننده محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان پیش از ظهر امروز پنج شنبه با اشاره به جایگاه شهرستان آذرشهر در تولید محصولات کشاورزی گفت: آذرشهر با تولید سالانه بیش از 1250 میلیارد ریال محصولات کشاورزی از قابلیت بالقوه ای در توسعه این بخش برخوردار است.



مسعودمحمدیان در نشست کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان آذرشهر، با اظهار این مطلب که این شهرستان در تولید نهال، 3/42 درصد، شیر 6/7 درصد، گوشت قرمز5 درصد، گوشت سفید 15/4 درصد، تخم مرغ 36/4 درصد، محصولات زراعی 5/3 درصد و همچنین محصولات باغی 1/2 درصد کل تولید استانی را در اختیار دارد گفت: علیرغم کاهش تعداد واحد دام در سطح شهرستان، با توجه به انجام عملیات اصلاح نژاد دام و بهبود شرایط محیطی تولید شیر و گوشت افزایش قابل توجهی را داشته است.



وی افزود: وجود شهرک شهید سلیمی با دارا بودن صنایع تبدیلی نظیر کارخانه فرآورده های دامی، تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان، تولید آرد و سایر صنایع وابسته به بخش کشاورزی قابلیت خاصی را به این شهرستان در توسعه بیش از پیش بخش های مختلف کشاورزی داده و افزایش تولید و درآمد بهره برداران این بخش را فراهم نموده است.



محمدیان با اشاره به تولید 44 تنی محصولات آبزی پروری در شهرستان آذرشهر، در سدهای خاکی ینگجه، فیروز سالار و استخرهای دو منظوره گفت: بیش از یک سوم ماهیان زینتی استان در آذرشهر تولید شده و این شهرستان قابلیت تولید بیش از 25 نوع ماهی اکواریومی در روستای فیروز سالار را فراهم ساخته است.



تمدید و تقسیط تمامی بدهی واحدهای کشاورزی زلزله زده



مدیرصنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از تمدید و تقسیط یکساله بدهی واحدهای صدمه دیده بخش کشاورزی در مناطق زلزله زده استان به ادارات بیمه ، امور مالیاتی ، برق ف گاز و آب خبر داد.



ایاز برنو پیش از ظهر امروز پنج شنبه در حاشیه جلسه ستاد تسهیل شهرستان اهر در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: در این جلسه در مورد تمدید و تقسیط یکساله سررسید وام های واحدهای تولیدی بخصوص کشاورزی که در اثر زلزله آسیب دیده بودند نیز تصمیم گیری شد.



وی با بیان اینکه مقرر شده تا با اعزام اکیپ های دیگری از واحدهای صدمه دیده بازدید مجدد صورت پذیرد افزود: قبلاً طبق مصوبه هیئت دولت وام های قبلی کشاورزان و دامداران آسیب‌دیده از زلزله اخیر آذربایجان‌شرقی به مدت یک سال استمهال شده بود و سود این یک سال را دولت تقبل کرده است.



برنو با اشاره به خرابی‌ها و خسارات وارده به واحدهای صنعتی دامی ، زراعی و باغی در شهرستان‌های اهر، هریس ، ورزقان و تبریز گفت: عزم سازمان جهاد کشاورزی استان، جبران خسارت وارده به تولیدکنندگان و بهره‌برداران در مناطق آسیب‌دیده است.



ستاد بازسازی اماکن دامی در چهار شهرستان زلزله زده تشکیل شد



رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از تشکیل ستاد بازسازی اماکن دامی در چهار شهرستان زلزله زده اهر ، هریس ، ورزقان و تبریز خبر داد.



مسعود محمدیان پیش از ظهر امروز پنج شنبه در جلسه کارگروه خشکسالی ، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به افتتاح سه واحد اماکن دامی مقاوم در روستای یایجلوی شهرستان اهر و اسپیران تبریز و عملیات شروع به احداث دو واحد اماکن دامی در روستای کیویج شهرستان هریس و زغن آباد شهرستان ورزقان گفت: اتاقی تحت عنوان ستاد بازسازی اماکن دامی در محل مدیریت های جهادکشاورزی شهرستانهای اهر، هریس، ورزقان و اسپران تبریز با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان جهادکشاورزی ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و بانک کشاورزی رسماً شروع به کار نمود.

لزوم توجه جدی به ارتقای شاخص های مطلوب در کتابخانه های عمومی

در نشست اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان اسکو بر لزوم توجه جدی به ارتقاء شاخص های مورد نظر جهت رسیدن به نقطه مطلوب تاکید شد .



فرماندار شهرستان اسکو پیش از ظهر امروز پنج شنبه در این نشست با اشاره به برنامه ریزی عالمانه در مدیریت کتابخانه ها گفت : ضروری است با نیاز سنجی نسبت به استفاده بهینه از امکانات موجود در کتابخانه ها اقدام نموده و وضعیت کتابخانه های شهرستان را بهتر از وضع موجود ارتقاء بخشیم .



اصغر آثری تبادل منابع کتابخانه ای موجود در شهرستان را موجب تقویت کتابخانه های مساجد و مدارس دانست و افزود : در راستای افزایش سرانه مطالعه شهرستان ضروری است دانشگاه ها ، مراکز اموزش عالی و اموزش و پرورش نسبت به همکاری با یکدیگر اقدام نموده و بر اساس نیاز سنجی مورد نظر نسبت به تهیه و فراهم نمودن آنها اقدام کنند .



موضوع اوقات فراغت دانش آموزان باید جدی گرفته شود



فرماندار شهرستان اسکو در نشست اعضای کمیته دائمی نهضت مطالعه بر توجه جدی در موضوع غنی سازی اوقات فرغت دانش اموزان تاکید کرد .



آثری در این نشست با اشاره به جایگاه بالای شهرستان اسکو از لحاظ فرهنگی بر ضرورت برنامه ریزی جهت ایجاد بستر های مناسب برای ارتقاء آگاهی افراد جامعه تاکید کرد و گفت: هر چقدر بتوانیم اقشار مختلف جامعه را به طرف مطالعه سوق داده و به صورت هدفمند حرکت نمائیم در جامعه تاثیر مثبت خواهد گذاشت .



فرماندار شهرستان اسکو اجرای برنامه های غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان را بهترین فرصت برای فرهنگ سازی اصولی در بین آنها عنوان کرد و افزود: فضا سازی برای مطالعه مفید در این زمینه بسیار خوب بوده و می تواند در ارتقاء سرانه مطالعه در بین نوجوانان موثر باشد .