برگزاری نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان اسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان اسکو پیش از ظهر امروز پنج شنبه در این نشست با اشاره به برنامه ریزی عالمانه در مدیریت کتابخانه ها گفت : ضروری است با نیاز سنجی نسبت به استفاده بهینه از امکانات موجود در کتابخانه ها اقدام نموده و وضعیت کتابخانه های شهرستان را بهتر از وضع موجود ارتقاء بخشیم .

اصغر آثری تبادل منابع کتابخانه ای موجود در شهرستان را موجب تقویت کتابخانه های مساجد و مدارس دانست و افزود : در راستای افزایش سرانه مطالعه شهرستان ضروری است دانشگاه ها ، مراکز اموزش عالی و اموزش و پرورش نسبت به همکاری با یکدیگر اقدام نموده و بر اساس نیاز سنجی مورد نظر نسبت به تهیه و فراهم نمودن آنها اقدام کنند .

موضوع اوقات فراغت دانش آموزان باید جدی گرفته شود



فرماندار شهرستان اسکو در نشست اعضای کمیته دائمی نهضت مطالعه بر توجه جدی در موضوع غنی سازی اوقات فرغت دانش اموزان تاکید کرد.

آثری در این نشست با اشاره به جایگاه بالای شهرستان اسکو از لحاظ فرهنگی بر ضرورت برنامه ریزی جهت ایجاد بستر های مناسب برای ارتقاء آگاهی افراد جامعه تاکید کرد و گفت : هر چقدر بتوانیم اقشار مختلف جامعه را به طرف مطالعه سوق داده و به صورت هدفمند حرکت نمائیم در جامعه تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

فرماندار شهرستان اسکو اجرای برنامه های غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان را بهترین فرصت برای فرهنگ سازی اصولی در بین آنها عنوان کرد و افزود : فضا سازی برای مطالعه مفید در این زمینه بسیار خوب بوده و می تواند در ارتقاء سرانه مطالعه در بین نوجوانان موثر باشد.

وی برنامه ریزی برای مطالعه هدفمند را اساسی ترین هدف کمیته نهضت مطالعه مفید دانسته و گفت : برای دستیابی به جایگاه جهانی و ارتقاء شاخص های مورد نظر ، لازم و ضروری است دستگاه های متولی بر اساس چشم انداز بیست ساله توسعه یافته و در تمامی بخش ها به طور متوازن حرکت نمایند .



