5.5 میلیارد تومان اعتبار برای رفع نقاط حادثه خیز زنجان در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر کریمی در ستاد بررسی پروژه های مهر ماندگار استان، پروژه بزرگراه سلطانیه-قیدار- کبوتر آهنگ را به عنوان یکی دیگر از پروژه های مهر ماندگار استان نام برد و اظهار داشت: این پروژه در سال 90 در قطعه کمربندی قیدار شروع و برآورد کلی اعتبار پروژه 200 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: این در حالی است که اعتبار هزینه شده تا 31 تیرماه سالجاری در حدود 22 میلیارد ریال و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن 1978 میلیارد ریال است. همچنین پیش بینی زمان بهره برداری از این پروژه مردادماه سال 92 است.

کریمی با بیان اینکه پروژه بزرگراه سلطانیه- قیدار- کبوتر آهنگ تا پایان خرداد 91 10 درصد و تا انتهای مرداد ماه 25 درصد بوده است افزود: طول این بزرگراه 105 کیلومتر است و باید در نظر داشت با توجه به اینکه وزارت راه برای این پروژه در اعلام اولیه 60 میلیارد تومان در نظر گرفته است بنابراین با این میزان اعتبار نمی توان کل پروژه را اجرایی نمود.

معاون عمرانی استاندار زنجان با اشاره به نقاط حادثه خیز استان ادامه داد: برای رفع این نقاط 5.5 میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارت ملی در نظر گرفته شده است که 2 نقطه تقاطع غیر هم سطح ابهر و نورین با آزاد راه زنجان و سه راهی سجاس در محور قیدار شامل این نقاط حادثه خیز در استان هستند. تقاطع سجاس سه میلیارد تومان و تقاطع ابهر و نورین 2.5 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی در رابطه با پروژه استادیوم 15 هزار نفری زنجان افزود: پیشرفت فیزیکی این پروره تا انتهای مرداد ماه امسال 65 درصد است و مبلغ برآورد شده برای کل پروژه 214 میلیارد ریال است که 104 میلیارد ریال آن هزینه شده و به 110 میلیارد ریال دیگر نیاز دارد.

کریمی یکی دیگر از پروژه های مهر ماندگار استان را نیروگاه سلطانیه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر پست 230 کیلو ولت نیروگاه در داخل محوطه با اعتبار 30 میلیارد تومان در حال ساخت است و بخشی از ان توسط شرکت برق منطقه ای هزینه شده و مابقی اعتبارات را برای تکمیل بخشی دیگر نیاز دارد.

وی همچنین به پروژه مرکز جامع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثارگران یادآور شد و افزود: اعتبارت این پروژه ملی است و برآورد کلی آن 100 میلیارد ریال است که تا کنون 31 میلیارد ریال آن هزینه شده و 69 میلیارد ریال نیز مورد نیاز است و پیش بینی می شود در صورت تخصیص اعتبار در تیر ماه 92 به بهره برداری برسد و تا کنون دارای 43 درصد پیشرفت فیزیکی است.