راه آهن گنبد - گرگان هفت کشور را به ایران مرتبط می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی احمدی در مصاحبه با مجری کارگردان برنامه شهر زیبا که شبانه از شبکه جام جم پخش می شود در خصوص معرفی شهرستان گنبد کاووس به بینندگان داخل و خارج کشور گفت: شهرستان گنبد کاووس در طول دوران بعد از انقلاب پیشرفتهای زیادی در تمام عرصه ها داشته است و دارای ظرفیتهای بالای گردشگری همچون برج قابوس است که ثبت جهانی آن نهایی شده است.

وی با اشاره به اینکه مردم شیعه و سنی در این شهرستان با وحدت در کنار هم زندگی می کنند افزود: در دوران رژیم شاهنشاهی با تبعید بزرگان به این منطقه شهرستان گنبد کاووس را تبعید گاه می خواستند اما با وجود بزرگان همچون آیت الله مدنی جوانان این شهرستان با انقلاب آشنا شدند و عامل تحرکات انقلابی در منطقه و شهرهای اطراف شدند و زمانیکه این شهرستان بعد از انقلاب مورد طمع دشمنان واقع شد جوانان انقلابی این شهرستان مشت محکمی به دشمن کوبیدند و در دوران هشت سال دفاع مقدس سرداران بزرگی را تقدیم انقلاب کردند.

اجرای 100 برنامه هفته دفاع مقدس در گنبدکاووس

فرماندار شهرستان گنبد کاووس در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس گفت: دوران جنگ تحمیلی از آن جهت مقدس است که دوران دفاع از حیثیت ملی،حریم شخصی و مرزهای جغرافیایی به ویژه مرزهای عقیدتی اسلام تحت زعامت رهبری بود.



حیدر علی احمدی با اشاره به اینکه هشت سال دفاع مقدس فرمایشی ترین و طولانی ترین جنگ کلاسیک نظامی بعد از جنگ جهانی بود افزود: جنگ استکبار با ما امروز در حوزه های فرهنگی و اقتصادی ادامه دارد.



وی افزود: بیش از 100 برنامه فرهنگی،هنری،نظامی و عمرانی به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان گنبد کاووس برگزار خواهد شد.



اعزام یگان نمونه 100 نفری از برادران ترکمن به تهران ، پیاده روی همگانی ،رژه نیروهای مسلح ،یادواره شهدا،همایش رزمندگان و فضا سازی شهر را از محوریترین برنامه های هشت سال دفاع مقدس برشمرد.

افتتاح دو طرح تعاونی بزرگ در گنبد کاووس

هفته تعاون 2 پروژه اقتصادی و اشتغالزایی 17 نفر در شهرستان گنبد کاووس با مشارکت بانک ملی افتتاح و به بهره برداری رسید.

فرماندار شهرستان گنبد کاووس در مراسم افتتاح شرکت تعاونی تولیدی قند امیر گلستان گفت: اگر به موضوع تعاون به عنوان یک امر اعتقادی نگاه کنیم یک روش قرآنی و الزامی قانون و دارای توجیه عقلی است.



حیدر علی احمدی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران برای تحقق روشهای قرآنی در جامعه روش تعاون را گسترش می دهد زیرا یکی از راههای گسترش اقتصاد اسلامی در جامعه موضوع تعاون است.



شرکت تعاونی قند امیر گلستان با حضور فرماندار و برخی مدیران کل استانی و شهرستانی به مناسبت هفته تعاون در شهرک صنعتی گنبد کاووس افتتاح و به بهره برداری رسید.

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی 7 مهر در شهرستان گنبد کاووس برگزار می شود



فرماندار شهرستان گنبد کاووس در جلسه هماهنگی برگزاری پیاده روی بزرگ خانوادگی در شهرستان آن را یکی از محوریترین برنامه های بزرگداشت هفته دفاع مقدس بر شمرد و تصریح کرد: همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به میزبانی شهرستان گنبد با حضور دست اندرکاران شبکه 3 سیما ،فدراسیون ورزشهای همگانی و با همکاری شپاه و ادارات شهرستان 7 مهر ماه برگزار خواهد شد.



حیدر علی احمدی از تشکیل 8 کمیته امنیت ،انتظامات ،کمیته پشتیبانی ،مالی ،تبلیغات و اطلاع رسانی ،بهداشت و جوانان برای برگزاری مطلوب این همایش خبر داد.



وی گفت: اطلاع رسانی به موقع به مردم توسط صدا و سیما فراهم کردن تسهیلات لازم ،حمل و نقل ،تهیه آب آشامیدنی بهداشتی ،تامین جوایز و استقرار ایستگاههای خدمات رسانی و آمبولانس آماده کردن جایگاه و ماشین آتش نشانی از تمهیدات این پیاده روی بزرگ است.