هشتمین دوره مسابقات قرآن ویژه کارگران و تعاونگران قم آغاز شد

حجت الاسلام اصغر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری هشتمین دوره مسابقات قرآن ویژه کارگران ،تعاونگران و خانواده های آنان گفت: این مسابقات طی دو روز و با حضور 230 نفر شرکت کننده برگزار می شود.



مسئول واحد فرهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی با اشاره به اینکه این مسابقات صبح امروز در بخش برادران آغاز شده است ابراز داشت: مسابقات بخش خواهران نیز فردا جمعه برگزار خواهد شد.



وی ادامه داد: این مسابقات در پنج رشته ، قرائت، حفظ کل، حفظ 15 جزء و مفاهیم برگزار می شود.



حیدری افزود: نفرات اول تا سوم بخش قرائت و نفرات اول سایر رشته ها به مسابقات کشوری که در آبانماه سالجاری در مشهد مقدس برگزار می شوند اعزام می شوند.



وی با اشاره به برگزاری اختتامیه مراسم در روز اول ذیالقعده مصادف با ولادت حضرت معصومه(س) بیان کرد: نفرات برتر نیز در این روز معرفی می شوند.