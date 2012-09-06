80 درصد مراکز اقامتی آذربایجان شرقی اشغال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار با جمعی از مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان افزود: در پی استقبال کم نظیر مردم و گردشگران در سفر تابستانی به آذربایجان شرقی، میانگین اشغال ظرفیت مراکز اقامتی استان در دو هفته اخیر بالای 80 درصد بوده است.



وی تشریح کرد: علاوه بر هتل ها، ظرفیت اغلب مهمانپذیرها و کمپ های گردشگری شهرستان های مختلف استان و به ویژه تبریز نیز تکمیل شده است.



محمدی اقامت گردشگران تابستانی استان را تنها منحصر به هتل ها و مهمانپذیرها ندانست و افزود: پارک های مسافر و عمومی تبریز و شهرستان ها نیز با چادرهای برپا شده، با استقبال کم نظیری از سوی گردشگران روبرو شده اند.



عضو شورای مشورتی گردشگری کشور با اشاره به توسعه زیرساخت های گردشگری در آذربایجان شرقی طی چند سال اخیر، اظهار داشت: اکنون در استان کمتر مسیر یا محور مواصلاتی گردشگری را می توانید پیدا کنید که در آنها امکانات و تاسیسات گردشگری از قبیل هتل، کمپ، سرویس بهداشتی و سایر موارد مورد نیاز راه اندازی نشده باشد.

