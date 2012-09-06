تعاون محور توسعه و منشا عدالت اجتماعی و اقتصادی در جوامع است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علی مبارکی ظهر پنجشنبه در هفتمین جشنواره معرفی تعاونی های موفق سیستان و بلوچستان اظهار داشت: نهادینه کردن فرهنگ تعاون در جامعه نقش موثری در فراگیر شدن تعاونگری در بین مردم دارد.

وی گفت: تعاون در ایران با همکاری همه جانبه مردم و مسئولان شکل گرفت و امروز در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان نیز در این جشنواره افزود: از مهم ترین اهداف برپایی این جشنواره معرفی توانمندی های بخش تعاون به اقشار مختلف، توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و ارتقای جایگاه این نهاد در فعالیت های اجتماعی است.

عبدالجلیل شهنوازی تعداد تعاونی های فعال در استان را سه هزار و 500 تعاونی عنوان کرد و اظهار داشت: از این تعداد امسال 19 تعاونی با عملکرد شاخص به عنوان برتر انتخاب شدند.