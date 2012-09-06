استاندار گیلان نسبت به نصب بنرها و پارچه نوشته ها برای تبریک واکنش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار گیلان دراین پیام از همه خواسته به جای این کارها همه همت و تلاش خود را صرف تقویت همدلی ها، پیشرفت و آبادانی استان کنند.

با اعلام انتصاب کیهان هاشم نیا به سمت استاندار گیلان افراد حقیقی و حقوقی با نصب بنرها و پارچه نوشته های فراوانی در مناطق مختلف شهر انتصاب استاندار جدید را تبریک گفته بودند.

نبود برنامه جامع برای توسعه روستاها

معاون امور عمرانی استاندار گیلان با بیان اینکه برای توسعه روستاها برنامه جامعه تری نیاز است، گفت: در مناطق روستایی فعالیتهای مهم ولی مقطعی انجام شده است.

محمد اکبرزاده نیاز به یک نقشه راه جدید برای مدیریت اجرایی روستاها را ضروری دانست و از تمام کارشناسان و محققان کشور برای تهیه و تدوین این نقشه راه درخواست کمک کرد.

وی همچنین به اختصاص نادرست بودجه‌ ها برای برخی طرح ها اشاره کرد و افزود: اتفاق افتاده که برای ساخت مدرسه در روستایی بودجه تخصیص یافته اما چندی بعد مشخص شده که آن روستا خالی از سکنه است.

معاون عمران استاندار گیلان تاکید کرد: نخست باید دانست چه باید کرد و بعد با برنامه ‌ریزی به طرف اهداف گام برداشت.

قطع راه ارتباطی 4 روستای فومن

سرپرست فرمانداری فومن گفت: به دلیل بروز سیل چند روز گذشته در فومن راه ارتباطی روستاهای سیخ‌ بن‌، چپولکش‌، چپول درفشه و کمال ‌محله این شهرستان همچنان قطع است.

اسماعیل قربانزاده با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون فومن با سه سیل مواجه بوده است، افزود: سیل اخیر فومن در مناطق ماسوله رودخان، گشت رودخان، کمال ‌محله و قلعه ‌رودخان افزون بر 2.5 میلیارد تومان خسارت برجا گذاشت و راه ارتباطی چهار روستای فومن همچنان قطع است.

دستگیری توزیع کنندگان شیشه و هروئین در رشت

سرهنگ محمد حسین کارگرنیا فرمانده انتظامی رشت گفت: با گزارشهای مردم مبنی بر اینکه عده ای بطور وسیع در توزیع مواد مخدر در برخی از محلات رشت دست دارند، ماموران کلانتری 14 رشت وارد عمل شدند و دو مرد و یک زن توزیع کننده مواد مخدر شیشه و هروئین را دستگیر کردند.

لزوم اهتمام مسئولان برای اجرای مصوبات سفر هیئت دولت

رئیس مجمع نمایندگان گیلان از مسئولان و مدیران استان خواست برای تکمیل و اتمام مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهوری، بیشتر اهتمام داشته باشند.

محمد مهدی رهبری املشی افزود: با اجرای کامل مصوبات سفرهای استانی بسیاری از مشکلات برطرف و روند توسعه گیلان شتاب می گیرد.

وی همچنین با اشاره به وجود پاره ای مشکلات در بخش کشاورزی و تولید محصولاتی همچون چای، برنج، زیتون و ابریشم اظهارداشت: میزان اعتباری که برای این بخش اختصاص داده می شود باید متناسب با نیازهای واقعی و برطرف کننده نواقص و کاستی ها باشد.

نماینده مردم شهرستانهای رودسر و املش در مجلس، گیلان را قطب کشاورزی کشور دانست و گفت: با وجود بهره مندی از مزیتهای بسیار در حوزه کشاورزی مشکلاتی در این بخش وجود دارد که در صورت رفع نشدن صدمات زیادی به کشاورزان وارد می شود.

وی در ادامه محور بودن کشاورزی در گیلان را موجب محرومیت این استان از سرمایه گذاری در سایر حوزه ها عنوان کرد و یادآورشد: با حمایت بیشتر از سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود معضل بیکاری جوانان را رفع کرد.

داد و ستد 4 میلیون سهم در معاملات بورس اوراق بهادار رشت

مدیر تالار بورس رشت از داد و ستد چهار میلیون و 970 هزار و 742 سهم در معاملات بورس اوراق بهادار خبرداد و گفت: ارزش سهام معامله شده 10 میلیارد و 486 میلیون و 598 هزار ریال است.

محمد رضا مهرانفر ادامه داد: در مجموع 76 درصد این سهام به ارزش بیش از هشت میلیارد و 19 میلیون ریال مربوط به خرید سهام است.