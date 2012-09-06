طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی کشور تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور حیدرپور ظهر پنجشنبه در دوره آموزشی دو روزه مبانی الگوی کشت ویژه مدیران تولیدات گیاهی وباغبانی سازمان های جهادکشاورزی سراسر کشور اظهار داشت: مطالعات پایانی این طرح در هفت استان فارس، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی، قزوین و گلستان انجام شده و به صورت همزمان امسال اجرایی خواهد شد.



وی به مشخصات اجرای طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی کشور اشاره کرد و افزود: با اجرای این طرح تولیدات محصولات کشاورزی هر استان بر اساس توانمندیها وظرفیت های آن استان در بخش های زراعت و باغبانی شناسایی و از سوی وزارت جهاد کشاورزی پشتیبانی و حمایت خواهد شد.



مشاورمعاون وزیرجهادکشاورزی دراموربهبود تولیدات گیاهی، اضافه کرد: سیاستهای حمایتی وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید و الگوی کشت استانها مشخص شده که با اجرای این طرح، میزان مشوق های حمایتی به کشاورزان مشخص خواهد شد.



حیدرپور، مزیت مهم اجرای این طرح را به لحاظ صرفه جویی ها اقتصادی و افزایش درکمیت و کیفیت محصولات تولیدی کشاورزی قابل اهمیت دانست.



وی ادامه داد: مازندران از قطب های مهم تولید برنج و مرکبات در کشور بوده که باید با شناسایی ظرفیت ها و توانمندیهای استان در جهت بی نیازی کشور به واردات این محصول از کشاورزان استان حمایت کرد.



مشاور معاون وزیرجهادکشاورزی دراموربهبود تولیدات گیاهی با اشاره به اینکه مازندران به همراه شش استان دیگر از سال 92 شاهد مطالعات و اجرای طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی خواهد بود، تصریح کرد: هدف عمده این طرح ساماندهی اصول بر روی تولید محصولات کشاورزی و خارج شدن الگوی نستی در کشت وکار کشور است.



حیدرپور با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه به بخش کشاورزی به ویژه الگوی کشت و افزایش کیفیت و کمیت محصولات سالم و ارگانیک تولیدی کشور تاکید شده است، یادآورشد: این مهم در کشور هدف گذاری شده و با منابع علمی وتحقیقاتی کارشناسان امر هدایت واجرایی خواهد شد.



دوره آموزشی دو روزه مبانی الگوی کشت ویژه مدیران تولیدات گیاهی و باغبانی سازمانهای جهادکشاورزی سراسر کشور در مرکز ترویج وتوسعه تکنولوژی هراز کاپیک محمودآباد برگزار شد.