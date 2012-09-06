توسعه صنعتی زمینه ساز اشتغالزایی و تولید ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عباسیان امین ظهر امروز در بازدید از برخی واحدهای صنعتی استان اظهار داشت: ایجاد شرکتهای صنعتی در فراهم کردن فرصتهای شغلی و اشتغال پایدار برای جوانان جویای کار می تواند موثرواقع شود.

وی همچنین حفظ و صیانت از واحدهای تولیدی مستقر در شرکت شهرکهای صنعتی استان را از راهبردهای مهم دانست و اظهارداشت: این شرکت با تاسی به فرمان مقام عظمای ولایت بر اهمیت پیشرفت صنعت در کشور و همچنین سرلوحه قراردادن شعار سال، رفع ‌مشکلات واحدهای صنعتی موجود را در اولویت وظایف خود قرار داده است.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان ادامه داد: علاوه بر این تکمیل، بهبود و افزایش کیفیت امکانات زیربنایی شهرکها و نواحی صنعتی استان و تسریع در تکمیل و اتمام مصوبات سفرهای هیئت دولت به استان از دیگر مواردیست که در دستور کار این شرکت قرار دارد.

وی در ادامه از بهره برداری بوستان شهرک صنعتی لوشان خبرداد و افزود: این بوستان در زمینی به مساحت یک هکتار و با هزینه ای افزون بر هزار و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

عباسیان امین یادآورشد: همزمان نیز شبکه مخابراتی شهرک صنعتی به طول سه کیلومتر و با هزینه ای افزون بر 700 میلیون ریال افتتاح شد.