پایان رقابتهای لیفت قهرمانی باشگاه های گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان این رقابتها و در رده سنی بزرگسالان تیم هیئت فومن، باشگاه نامجو رشت و پوریای ولی رودسر اول تا سوم شدند.

در رده سنی جوانان باشگاه نامجو رشت، البرز رشت و باشگاه فجر لنگرود به مقامهای اول تا سوم رسیدند، در رده سنی نوجوانان نیز باشگاه نامجو رشت، هیئت فومن و باشگاه آریانای خمام به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

در پنجمین دوره رقابتهای لیفت قهرمانی باشگاه های گیلان 69 ورزشکار در قالب 32 تیم یک روز در سالن ورزشی انقلاب شهرستان فومن با هم مسابقه دادند.

لیفت یکی ازرشته های زیرمجموعه ورزش پرورش اندام و پاورلیفتینگ است.

پایان کاراته بانوان گیلان

رقابتهای کاراته بانوان گیلان در بخش کاتا با معرفی تیمهای برتر پایان یافت، در پایان این مسابقات تیم بندر انزلی با کسب 21 نشان طلا، 24 نقره و 23 برنز اول شد، ر شت با کسب 10 نشان طلا، هشت نقره و 29 برنز به مقام دوم رسید و تیم آستانه اشرفیه نیز با کسب هفت نشان طلا، هفت نقره و 11 مدال برنز به مقام سوم دست یافت.

در این دوره از رقابتها 250 کاراته کای 11 رده سنی در قسمت کاتا یک روز در خانه کاراته ورزشگاه شهید عضدی رشت باهم مسابقه دادند.

پایان کشتی گیله مردی گیلان و مازندران

دومین دوره رقابتهای کشتی گیله مردی گیلان و مازندران با معرفی نفرات برتر درخمام پایان یافت، در پایان این مسابقات و در سنگین وزن حسن رمضانی از املش، محمدرضا شافعی از سیاهکل و محمدرضا عاشوری از ماسال اول تا سوم شدند.

در سبک وزن نیز سروش بابایی از رحیم آباد رودسر، مهرداد پور حکم از خمام و نوید کریم زاده از رودسر به مقامهای اول تا سوم رسیدند.

در دومین دوره رقابتهای کشتی گیله مردی گیلان و مازندران77 کشتی گیر33 شب درکلاچای خمام باهم مسابقه دادند.

لیگ برتر تکواندوی دختران نونهال

نماینده گیلان در هفته های هفتم و هشتم لیگ برتر تکواندوی دختران نونهال ایران جام شکوفه ها یک برد و یک شکست کسب کرد.

در این هفته از رقابتها تیم هیئت تکواندوی گیلان شش بر دو برابر مازندران به برتری رسید و در دیگر دیدار با همین نتیجه مغلوب قزوین شد و با 18 امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی ایستاد.

سومین دوره لیگ برتر تکواندوی دختران نونهال ایران جام شکوفه ها با حضور 11 تیم در تهران برگزار می شود، نماینده گیلان فصل گذشته نائب قهرمان شده بود.

گیلان قهرمان رقابتهای کاراته شوتوکان اس کی آی

گیلان عنوان قهرمانی رقابتهای کاراته شوتوکان اس کی آی بانوان وآقایان کشور را به خود اختصاص داد، در پایان این مسابقات در رده بانوان تیم کاراته گیلان با کسب 17 نشان طلا، هفت نقره و9 برنز قهرمان شد.

در قسمت مردان نیز تیم گیلان با کسب 12 نشان طلا، شش نقره و هشت برنز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد، دررقابتهای کاراته شوتوکان اس کی آی بانوان کشور450 کاراته کا از 14 استان و در قسمت آقایان 700 کاراته کا از 25 استان در البرز با هم مسابقه دادند.